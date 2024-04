Roma, evacuato l’hotel Barberini: otto intossicati dal cloro della Spa

Evacuato un hotel in centro a Roma, in via Rasella. Si tratta del Barberini, alle spalle di via del Tritone, dove otto persone risultano essere state intossicate dal cloro della Spa.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e la polizia locale per la messa in sicurezza della zona. Secondo quanto si apprende, le persone soccorse dal 118 sono otto. In cinque sono stati trasportati in ambulanza in vari ospedali tra cui due in codice rosso ma non in pericolo di vita, tre quelle con sintomi lievi che avrebbero rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

I vigili del fuoco hanno accertato che gli intossicati sono rimasti vittime di esalazioni riconducibili al cloro che si trovava nel locale tecnico a servizio della Spa al piano inferiore dell’albergo.

