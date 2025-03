Roma, i fasti di Via Veneto: apre il Baccarat Hotel (ex Majestic)

A Bressanone full immersion di bosco per festeggiare il 21 marzo Il 21 marzo ricorre la “Giornata Internazionale delle Foreste” e Bressanone si propone come destinazione per festeggiare questo importante appuntamento e regalarsi passeggiate rigeneranti durante tutta la stagione primaverile Situata... The post A Bressanone full immersion di bosco per festeggiare il 21 marzo first appeared on ViaggiOff.

Sette trekking in quattro continenti: la sfida active è Fjällräven Classic Sette trekking in quattro continenti: la sfida outdoor per chi ama l'avventura è Fjällräven Classic, il grande evento globale di Fjällräven che ritorna da luglio a dicembre. Danimarca, Svezia, Germania,...

A Londra con Bridget Jones: tour tra i luoghi iconici della saga L'attesa dei fan (soprattutto delle fan) è finita: Bridget Jones è tornata al cinema. A oltre vent'anni dal primo capitolo della fortunata e divertente saga ecco Renée Zellweger di nuovo...