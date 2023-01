Roma, il gruppo Omnia rifà il look a Shangri La e Rose Garden

L’anno nuovo parte all’insegna delle novità per il Gruppo alberghiero Omnia Hotels, pronto al battesimo del nuovo Rose Garden Palace di Roma, attualmente in fase di completa ristrutturazione, nonché all’ampliamento dello Shangri La all’Eur con la nuova area congressuale e le aree esterne nel verde con piscina.

«Il nostro obiettivo è continuare nella strada intrapresa con la riqualificazione delle strutture del nostro Gruppo e la valorizzazione del patrimonio edilizio, in una ottica di servizi dedicati agli ospiti – ha dichiarato Francesco Lazzarini, ceo di Omnia Hotels – Per questo non ci siamo mai fermati, riuscendo anche a far crescere il nostro portfolio e la nostra organizzazione, sia pur in tempi complessi».

Al centro di Roma, il Rose Garden Palace, il boutique hotel a pochi passi da via Veneto, è oggetto di una completa ristrutturazione a soli due anni dall’acquisizione: sono già stati completati i restauri delle facciate, con uno sviluppo attuale del cantiere all’interno che, con l’hotel chiuso al momento per i lavori, porterà a un nuovo look nel design e negli arredi, sia nelle camere per gli ospiti che in tutte le aree comuni, con particolare attenzione al giardino interno, già luogo di incontro in città e scenografia naturale per eventi privati.

Nel quartiere Eur è protagonista lo Shangri La Roma, che dopo la completa ristrutturazione della struttura attuale è ora oggetto di lavori per la realizzazione del centro congressuale di 1.500 mq, insieme agli ampi spazi all’aperto, organizzati in maniera strategica per chi desidera un resort urbano, dove è prevista in futuro anche la piscina.

Attività di riqualificazione anche per il Donna Laura Palace, il villino affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati che ha appena completato i lavori della facciata e del giardino interno, e dell’Hotel Imperiale in via Veneto con la facciata totalmente restaurata, in fase di ultimazione.