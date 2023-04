Ronciglione sul podio: il paese di Mengoni è il “Borgo dei borghi” 2023

Due trionfi, due vite, due Mengoni: il totale fa un Festival di Sanremo e il titolo di miglior borgo d’Italia. Già, perché Ronciglione, magnifico centro del Lazio di 8mila abitanti, si è aggiudicato il “Borgo dei borghi” 2023 tra i venti in gara, precedendo Sant’Antioco in Sardegna, Salemi in Sicilia, Castro in Puglia e Campo Ligure in Liguria. E per Ronciglione, come sapete, non è proprio un anno qualsiasi, visto che da febbraio il suo più illustre concittadino, Marco Mengoni, ha trionfato al Festival di Sanremo con “Due vite”.

E guarda un po’ il caso, si chiama Mengoni anche il sindaco di Ronciglione, che però di nome fa Mario: «Un’emozione grandissima – scrive su Facebook – e un altro importante riconoscimento che si aggiunge a quello dei Borghi più belli d’Italia e alla risonanza mediatica e turistica di cui ha goduto la nostra città negli ultimi mesi. Questo traguardo sarà un’ulteriore spinta a prepararci al meglio alla stagione estiva che si avvicina».

Adagiata sui Monti Cimini, la parte medioevale di Ronciglione sorge su un ciglione tufaceo, alla confluenza del Rio Vicano, emissario del Lago di Vico, e del Fosso Chianello che oggi scorre sotterraneo. Nel XVI secolo divenne possesso dei Farnese, che la portarono al massimo splendore. Il centro storico conserva quasi inalterato il suo aspetto medievale, con abitazioni e monumenti costruiti con i tipici mattoni di tufo. Lo stemma rappresenta due leoni d’oro affrontati che reggono una roncola, d’argento, il gonfalone è un drappo di azzurro.