Royal Caribbean, tutte le esperienze a bordo di Star of the Seas

Da agosto 2025 Star of the Seas, nuova nave di Royal Caribbean International, salperà da Port Canaveral (Orlando), in Florida, per crociere ai Caraibi di 3,4 e 7 notti con una serie di esperienze in arrivo per innalzare ulteriormente l’offerta di intrattenimento a bordo. A rafforzare la qualità delle destinazioni caraibiche, contribuirà anche l’apertura del Royal Beach Club Paradise Island alle Bahamas, il primo della Royal Beach Club Collection, a fine 2025.

La compagnia svela ora l’intera gamma di esperienze a bordo di Star of the Seas: dai brividi degli scivoli più veloci e più alti alle oltre 40 opzioni per cenare e bere combinati con avventure in destinazioni come l’isola Perfect Day at CocoCay alle Bahamas.

Gli ospiti potranno sperimentare le caratteristiche introdotte per la prima volta da Icon of the Seas e anche le rivisitazioni, come quelle del nuovo ristorante Lincoln Park Supper Club, ispirata alla Chicago degli anni ’30, che abbina più portate all’intrattenimento dal vivo.

Sul ponte ci saranno sei scivoli adrenalinici del parco acquatico Category 6 e sette piscine, una per ogni giorno della settimana, il quartiere Surfside, progettato per le giovani famiglie, e a quella che sarà una delle due uniche piscine a sfioro sospese in mare, la Hideaway, riservata agli adulti.

«Star of the Seas è il secondo atto coraggioso di questa nuova ed entusiasmante era di vacanze, introdotta per la prima volta con Icon of the Seas e che, con un’altra destinazione di viaggio top, sta mettendo sulla mappa le migliori vacanze del mondo – ha dichiarato Michael Bayley, presidente e ceo di Royal Caribbean International – Tra Miami e Port Canaveral, più amanti dell’avventura che mai potranno puntare sull’unica vacanza che combina il meglio di tutte le vacanze: dal rifugio sulla spiaggia alla fuga in un resort, nonché all’avventura nei parchi a tema con esperienze che fanno e continueranno a fare notizia e ricordi per gli anni a venire».

Star si appresta a portare la rivoluzionaria combinazione Icon Class in otto quartieri che sono destinazioni a sé stanti, con tutto quello che serve: ristoranti e bar, intrattenimento dal vivo e molto altro ancora. Gli elementi salienti dei cinque quartieri esclusivi di Icon e Star:

Thrill Island – Emozioni di tutti i tipi con Category 6, il primo parco acquatico in mare, introdotto su Icon, e i suoi sei scivoli da record: quelli per famiglie, quelli a picchiata, nonché sfida a due sui materassini; Crown’s Edge, la passerella sospesa e il giro da brivido a 47 metri sopra l’oceano; oltre ai preferiti di sempre, come il simulatore di surf FlowRider e il minigolf, senza dimenticare posti dove mangiare e bere qualcosa come Basecamp e Desserted

– Emozioni di tutti i tipi con Category 6, il primo parco acquatico in mare, introdotto su Icon, e i suoi sei scivoli da record: quelli per famiglie, quelli a picchiata, nonché sfida a due sui materassini; Crown’s Edge, la passerella sospesa e il giro da brivido a 47 metri sopra l’oceano; oltre ai preferiti di sempre, come il simulatore di surf FlowRider e il minigolf, senza dimenticare posti dove mangiare e bere qualcosa come Basecamp e Desserted Chill Island – Tre ponti con quattro delle sette piscine e vista privilegiata sull’oceano, tra cui il bar swim-up Swim & Tonic e Royal Bay, la piscina più grande in mare. Con gruppi musicali dal vivo e dj, e luoghi per bere e mangiare, in modo veloce e informale a pochi passi, come The Lime & Coconut, gli ospiti possono rilassarsi giorno e notte

– Tre ponti con quattro delle sette piscine e vista privilegiata sull’oceano, tra cui il bar swim-up Swim & Tonic e Royal Bay, la piscina più grande in mare. Con gruppi musicali dal vivo e dj, e luoghi per bere e mangiare, in modo veloce e informale a pochi passi, come The Lime & Coconut, gli ospiti possono rilassarsi giorno e notte Surfside – Il quartiere pensato per le giovani famiglie, dove si può stare tutto il giorno insieme e giocare. C’è di tutto: dalle opportunità per stare a mollo con i bambini, anche molto piccoli, di Splashaway Bay e Baby Bay, con gli adulti nelle vicinanze, alla piscina Water’s Edge, ai luoghi per mangiare come il Surfside Eatery e il bar The Lemon Post, tutti con opzioni per adulti e bambini

– Il quartiere pensato per le giovani famiglie, dove si può stare tutto il giorno insieme e giocare. C’è di tutto: dalle opportunità per stare a mollo con i bambini, anche molto piccoli, di Splashaway Bay e Baby Bay, con gli adulti nelle vicinanze, alla piscina Water’s Edge, ai luoghi per mangiare come il Surfside Eatery e il bar The Lemon Post, tutti con opzioni per adulti e bambini AquaDome – Oasi tranquilla di giorno e vivace punto di ritrovo notturno, torna con una vista avvolgente sull’oceano, spettacoli mozzafiato con immersioni acquatiche, acrobati, robot, ballerini e altro ancora presso l’AquaTheater; e cibo e bevande presso la food hall AquaDome Market, il bar Rye & Bean, Hooked e il bar The Overlook, nonché gli Overlook Pods per una vista mozzafiato

– Oasi tranquilla di giorno e vivace punto di ritrovo notturno, torna con una vista avvolgente sull’oceano, spettacoli mozzafiato con immersioni acquatiche, acrobati, robot, ballerini e altro ancora presso l’AquaTheater; e cibo e bevande presso la food hall AquaDome Market, il bar Rye & Bean, Hooked e il bar The Overlook, nonché gli Overlook Pods per una vista mozzafiato The Hideaway – Nascosto a 40 metri sopra l’oceano, il locale per soli adulti combina il beach club con una piscina a sfioro sospesa, un dj, un bar dedicato, una terrazza con vasche idromassaggio e una vista a 360 gradi sull’oceano

I classici preferiti reimmaginati su Icon tornano anche su Star: Royal Promenade con vista sull’oceano; Pearl (la più grande scultura d’arte cinetica del mondo); oltre 15 ristoranti, bar e lounge; Central Park all’aperto con più di 30.500 piante vere, ristoranti come il nuovo Lincoln Park Supper Club, musica dal vivo al Lou’s Jazz ‘n Blues, comodi punti per sushi e champagne. Infine, l’esclusivo Suite Neighborhood.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Royal Caribbean