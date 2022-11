Ryanair in estate volerà da Napoli per Cipro

Altra novità per la summer 2023 di Ryanair in Italia: la compagnia aerea low cost avvierà un nuovo collegamento da Napoli per Pafo (Cipro) come parte del suo operativo per l’estate 2023, con due voli alla settimana a partire dal maggio 2023.

Per Mauro Bolla, country manager di Ryanair per l’Italia: «Con la Pasqua e l’estate 2023 che si avvicinano a grandi passi, offriamo ancora più scelta e valore ai nostri clienti di Napoli con l’aggiunta al nostro operativo per l’estate 2023 di una nuova rotta, Pafo, che apre nuove opportunità per le vacanze estive».