Ryanair investe sulla Calabria tax free: 15 nuove rotte

A seguito dell’abolizione dell’addizionale municipale da parte della Regione Calabria, Ryanair sceglie di potenziare l’offerta su Reggio Calabria e Lamezia Terme con l’aggiunta in flotta di un ulteriore Boeing B737-800 in entrambi gli scali, oltre che l’introduzione di nuove rotte in tutti e tre gli aeroporti calabresi, comprendendo dunque anche Crotone.

In virtù del “nuovo approccio” della Regione Calabria, la low cost irlandese offrirà quattro aeromobili basati (per un investimento di 400 milioni dollari) di cui due a Reggio Calabria e due a Lamezia Terme; una crescita di almeno il 50% dei passeggeri; 15 nuove rotte per la regione; il supporto a circa 1.200 posti di lavoro sul territorio; tariffe competitive.

Per la prossima stagione invernale Ryanair lancerà 11 nuove rotte: sette da Reggio Calabria per Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Milano Malpensa, Pisa, Frankfurt Hahn, Katowice e Parigi Beauvais; due da Lamezia per Tirana e Bruxelles Charleroi; due da Crotone per Treviso e Torino.

Inoltre, per l’estate 2025 Ryanair introdurrà ulteriori quattro nuove rotte da Lamezia Terme verso Trieste, Madrid, Breslavia e Bucarest.

Così, l’amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson, durante la conferenza tenutasi a Catanzaro: «Siamo entusiasti di annunciare il significativo investimento e l’espansione di Ryanair in Calabria, a seguito della decisione lungimirante del presidente Roberto Occhiuto di abolire l’addizionale municipale. Questa mossa strategica ci consente di aumentare rapidamente la nostra capacità nella regione».

Soddisfatto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: «Siamo davvero orgogliosi della grande attenzione che Ryanair continua a riservarci. In vista della prossima winter season ci sarà un aumento straordinario dei collegamenti da e per la Calabria, con tante città europee e italiane, e ciò rappresenta la giusta gratificazione agli sforzi che stiamo compiendo da due anni e mezzo per aumentare sempre di più i flussi turistici nella nostra regione. Siamo certi che grazie alle politiche sul trasporto aereo che stiamo attuando e agli investimenti ingenti messi in campo da società come Ryanair nei nostri aeroporti, i prossimi mesi segneranno non solo un aumento esponenziale dei turisti in Calabria, ma una crescita importante in termini economici e occupazionali in tutto il nostro territorio».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ryanair