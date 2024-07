Ryanair ora stringe la mano a eTraveli Group

È passata meno di una settimana dall’ultima partnership di Ryanair con una Ota – Lastminute – che coinvolge i consumatori di tutta Europa. E adesso il vettore sigla un nuovo importante accordo “Approved Ota” con eTraveli Group, piattaforma internazionale per la vendita di biglietteria aerea. Il Gruppo include anche i brand Mytrip, Gotogate e Flightnetwork, che ora saranno autorizzati a offrire i voli low cost di Ryanair ai propri clienti.

I clienti di queste piattaforme avranno quindi ora accesso a voli per oltre 240 destinazioni alle stesse tariffe applicate dalla compagnia aerea.

Come per gli altri accordi stretti in questi mesi – la menzionata partnership con Lastminute e quelle con loveholidays, Kiwi, Tui, On the Beach, eSky e El Corte Inglés (Logitravel) – anche questo garantisce ai consumatori che prenotano voli Ryanair tramite le piattaforme di eTraveli Group che le loro corrette informazioni di contatto e pagamento vengano fornite al vettore, assicurando loro l’accesso al proprio account myRyanair e facendo in modo che ricevano direttamente informazioni sul volo.

«Siamo lieti di annunciare la nostra nuova partnership “Approved Ota” con eTraveli Group e i suoi brand, tra cui MyTrip, Gotogate e Flightnetwork, che consentirà ai clienti di eTraveli Group di prenotare i voli low cost di Ryanair con la garanzia di una totale trasparenza dei prezzi e di un accesso completo alla loro prenotazione – ha dichiarato Dara Brady, direttore marketing & digital di Ryanair – Non vediamo l’ora di lavorare con eTraveli Group negli anni a venire e di portare i loro clienti a bordo del nostro network leader di mercato».

Johan Elwin, cco di eTraveli Group, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di collaborare con Ryanair e non vediamo l’ora di iniziare questa partnership. Ciò non solo rafforza la nostra posizione, ma avvantaggia anche i nostri clienti offrendo loro un accesso diretto all’ampio network di Ryanair. È in linea con la nostra ambizione di offrire i migliori contenuti al mondo ai nostri clienti e partner sia in Europa che all’esterno. Sfruttando le nostre soluzioni tecnologiche avanzate, tra cui Virtual Interlining, puntiamo a migliorare l’esperienza di viaggio e a guidare il futuro dei viaggi aerei».

Si riduce ulteriormente la lista delle online travel agency che non sono ancora partner di Ryanair: il nome più rilevante è certamente quello di eDreams, con cui il contenzioso è ancora aperto.