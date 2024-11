Ryanair, poker di rotte invernali da Perugia

Poker di rotte invernali per Ryanair a Perugia: nel corso della winter, infatti, il vettore low cost opererà quattro collegamenti dal capoluogo umbro per Cagliari, Catania, Londra e Palermo con uno schedulato di 25 voli settimanali.

Il lancio del suo operativo invernale segna per Ryanair il traguardo di 3 milioni di passeggeri trasportati attraverso l’aeroporto di Perugia e nelle intenzioni dei vertici del vettore low cost c’è l’obiettivo di investire e incrementare il traffico e il turismo nella regione e nel resto d’Italia, rilanciando la richiesta di eliminare l’addizione municipale in tutti gli aeroporti italiani e consentire così alle compagnie aeree di offrire rapidamente turismo e crescita dei posti di lavoro per tutto l’anno.

Per Fabrizio Francioni, head of communications Italy di Ryanair : «Il nostro operativo invernale 2024 su Perugia con oltre 25 voli settimanali su quattro rotte offre ai clienti una scelta imbattibile ai prezzi più bassi e per lo scalo umbro si prospetta una crescita continua a beneficio di tutta l’Umbria».

Dal canto suo Umberto Solimeno, direttore generale dell’Aeroporto dell’Umbria, ha commentato: «Il raggiungimento dei 3 milioni di passeggeri trasportati da Ryanair da e per l’Aeroporto dell’Umbria è un traguardo significativo per il nostro scalo e per tutta la regione. Questo risultato testimonia gli ottimi rapporti instaurati con la compagnia e sottolinea la fiducia reciproca. L’operativo invernale 2024 rafforza il ruolo del nostro aeroporto come motore di crescita e connessione per il centro Italia».