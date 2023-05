Ryanair torna a Forlì: voli estivi per Katowice e Palermo

Ryanair annuncia l’operativo estivo sull’aeroporto di Forlì, che include due nuove rotte per Katowice (Polonia) e Palermo. La low cost tornerà così al Ridolfi per la prima estate dal 2009, generando oltre 75 posti di lavoro.

La compagnia irlandese opererà oltre 12 voli settimanali per l’estate 2023. Il country manager di Ryanair per l’Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: «Siamo lieti di celebrare anche i 2 milioni di passeggeri che hanno viaggiato attraverso l’aeroporto internazionale di Forlì dall’inizio delle operazioni nel 2001. Il nuovo operativo estivo è sostenuto da due rotte esclusive e oltre 75 posti di lavoro».

Il business aviation, marketing & communication director di Forlì Airport, Andrea Gilardi, ha commentato: «È per noi un privilegio poter sostenere la crescita di Ryanair e continuare a investire su un progetto di mobilità democratico che offra sempre più possibilità di collegamenti a chi risiede in Emilia Romagna e a chi la intenda visitare per motivi di business o leisure. Il principale obiettivo condiviso con il vettore per questa stagione estiva 2023 è il consolidamento delle due rotte in programma, condizione necessaria per poter pianificare, già a partire dal 2024, ogni possibile incremento domestico e internazionale».