Santanchè battezza Bit 2023: «Noi ci siamo»

Si scaldano i motori per la prossima edizione di Bit, in programma dal 12 al 14 febbraio 2023. A ribadire l’importanza della manifestazione anche il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha voluto presenziare a Milano alla conferenza stampa di lancio della fiera.

«Dobbiamo credere nel turismo, come istituzioni – ha sottolineato la rappresentante del governo – Noi ci siamo e abbiamo l’ambizione che tra cinque anni questo sarà “il” ministero. Per far sì che ciò accada occorre tramutare le parole in azioni». Il ministro ha poi posto l’accento sulle risorse, sulla necessità di investire in formazione, «anche per dare un futuro ai giovani di questo Paese. Pensiamo che quest’anno sono mancati 250mila addetti e abbiamo perso 6,3 miliardi di euro».

Santanchè ha anche ribadito che «occorre fare di più in termini di comunicazione. All’estero conoscono il valore aggiunto del nostro made in Italy, che di dà vantaggio competitivo. Va bene il ruolo delle regioni, ma forse occorre rivedere un po’ il Titolo V della Costituzione: ci sono cose che non funzionano e questo governo ha già detto che interverrà. A breve incontrerò Massimiliano Fedriga (presidente della Conferenza delle Regioni, ndr) e spingeremo affinché tutte le presentazioni siano fatte sotto il cappello Italia».

Per l’amministratore delegato di Fiera Milano, Luca Palermo, «Bit vuole essere anche nel 2023 un volano, una vetrina dove il sistema Italia e le Regioni vengono a promuovere le eccellenze del territorio. Ma è anche il luogo che mette in mostra il mondo, confermando l’attenzione a un turismo sempre più consapevole, con focus su benessere, cultura, sostenibilità».

Durante la presentazione Magda Antonioli, in rappresentanza della European Travel Commission, ha reso noti alcuni dati che sono «piccoli indicatori positivi. Il 40% della popolazione è preoccupato, ma il 70% ha fatto sapere che organizzerà una vacanza da qui a Natale. I budget sono più o meno gli stessi, ma si conferma una riduzione dei viaggi organizzati a lungo termine». Rilevanti anche i seguenti dati: Italia e Spagna hanno registrato in sei mesi una crescita del 9-10% e, guardando all’estate, si calcola un +32% di turismo internazionale sul territorio italiano.