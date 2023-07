Santanchè in Senato: «Mai ricevuti avvisi di garanzia»

Ogni tanto alza i decibel. Lo fa per levare con ancora più forza lo scudo contro quegli attacchi alle sue aziende che l’hanno trascinata in Aula. La bufera scatenata dalla puntata di Report “Open to fallimento” sulla presunta mala gestione delle imprese di casa Santanchè soffia ancora forte, ma su un punto lei non transige: «Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi».

Completo beige, camicia bianca, Daniela Santanchè prende posto sugli scranni del Senato poco dopo le 15. Il ministro del Turismo chiarisce: ha deciso di replicare alle accuse «per non far pesare al governo le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti». La Santanchè parla di “un’imboscata” contro di lei, riferendosi ai presunti avvisi di garanzia di cui ha scritto il quotidiano Domani. Parole intervallate ora da applausi, della sua parte politica, ora da mormorii dell’opposizione. E lei chiede all’Aula di «reagire a questa raffica, che oggi tocca me, ma domani potrebbe colpire anche un normale cittadino».

Il ministro continua a sfogliare, uno dopo l’altro, i fogli sui quali è tracciata la sua difesa contro chi chiede le sue dimissioni. E ribadisce: «Contro di me è in atto una strumentalizzazione politica, sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio». Poi entra nel merito, cambia abito e apre il libro dei ricordi: «Sono fiera del mio lavoro, faccio impresa da quando ho 25 anni, sono partita da Cuneo con la forza del lavoro contando solo su me stessa, ho raccolta importanti successi imprenditoriali, fiera di aver dato lavoro a tante persone. Ho investito nella pubblicità, nell’intrattenimento e nell’editoria. E ho scritto pagine di successo».

Poi arriva il momento di sguainare la spada: «Ho messo a disposizione il mio patrimonio personale, non mi sono mai appropriata di nulla, non ho mai abusato delle mie posizioni apicali delle aziende, sfido chiunque a dimostrare il contrario». Tutto lecito, rimarca ancora Santanchè: «Il mio progetto di ristrutturazione è molto più virtuoso di quello di altre aziende nelle stesse condizioni. Essere un imprenditore e anche un politico non significa che gli sia proibito fare ricorso alle leggi vigenti, non ho avuto favoritismi ma nemmeno ci deve essere un’indebita penalizzazione ad personam”.

E via via, arrivano riferimenti sempre più espliciti all’oggetto degli attacchi: «Nel 2010 il gruppo del settore biologico è stato preso non da me, ma dal padre di mio figlio con cui non avevo più alcun legame e comunque con il suo intervento i lavoratori hanno avuto 12 mesi di retribuzione». Da Ki group Srl, spiega, «ho incassato 27mila euro lordi in tre anni, una media di 9mila euro l’anno per gli anni precedenti, tra 2014 e 2018 in cui la società ha fatto margini operativi positivi, nessun compenso stratosferico».

Santanchè si avvia alla conclusione e lancia il guanto di sfida ai suoi detrattori: «Ci vuole ben altro per spezzare il mio umore e farmi diventare triste, mi piace l’immagine che vedo ogni giorno riflessa allo specchio. E come diceva mio padre, solo chi ruba nasconde, ma io non ho nulla da nascondere. Noto che le accuse spesso arrivano da chi in privato hanno tutt’altro atteggiamento verso di me. E qui mi fermo, per carità di patria», sottolinea il ministro del Turismo alzando nuovamente la voce. Sipario. Sull’informativa sì, sulla vicenda non si escludono ulteriori sviluppi.