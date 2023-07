Sciopero treni, Uiltrasporti: adesione altissima, bene la ripresa delle trattative

Uiltrasporti esprime soddisfazione per le cifre relative allo sciopero del 13 luglio e per la ripresa del confronto con le aziende. Nonostante l’intervento in extremis del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che ha dimezzato l’orario della protesta scatenando la dura reazione delle parti sociali, il sindacato sottolinea «l’altissima adesione delle lavoratrici e dei lavoratori di Trenitalia e Italo allo sciopero, che ha toccato punte del 100% in diverse regioni, dimostra l’urgenza delle questioni che noi ormai da mesi poniamo nei tavoli di confronto con le aziende».

«Ben venga – sottolinea ancora Uiltrasporti in una nota ufficiale – la riapertura della trattativa, già a partire dall’incontro di venerdì 14 con Trenitalia, ma ci auguriamo che l’azienda abbia intenzione di affrontare con concretezza e serietà le problematiche riscontrate dai lavoratori. Così come ci auguriamo che anche Italo convochi al più presto il tavolo per riprendere il confronto sul rinnovo del contratto».

In particolare Uiltrasporti sollecita «una maggiore sostenibilità e migliore organizzazioni dei turni di lavoro, aumenti salariali adeguati e rinnovo contrattuale. Sono punti fermi ai quali non abbiamo intenzione di rinunciare per ridare dignità al lavoro e potere d’acquisto alle famiglie in un momento di grave crisi economica come quello che stiamo vivendo».