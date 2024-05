Se il caro vacanze non riguarda i traghetti

Ok, il prezzo è giusto! Potrebbe essere questo il messaggio delle compagnie di navigazione in vista dell’estate. Se i rincari in tema di viaggi (e non solo) sono sotto gli occhi di tutti, i traghetti sembrano immuni, o quasi, dall’innalzamento dei prezzi. Grazie anche a promozioni e advanced booking, le tariffe appaiono in linea con quelle del 2023.

Inoltre, stando all’ultima indagine di Omio – piattaforma di prenotazione per treni, autobus, voli, ma anche traghetti – il ferry costa in media il 49% in meno rispetto all’aereo. Analisi particolarmente valida per alcune delle rotte estive preferite. Le tratte Genova-Olbia, Livorno-Olbia, Genova-Palermo, Atene-Mykonos e Barcellona-Palma de Mallorca consentono un risparmio via mare tra il 54% e il 78%.

Tra l’altro, il network di collegamenti in Europa è ampio, con alcune rotte rafforzate proprio per rispondere alla domanda nella stagione calda. Oltre al fatto, ça va sans dire, che il traghetto trasporta anche auto, moto, camper, animali domestici e, volendo, più bagagli.

Di prezzi, promozioni, servizi extra e nuove navi abbiamo parlato con le compagnie di navigazione e con i centri di biglietteria marittima, per orientarci nell’offerta estiva.

«Le tariffe 2024 sono in linea con quelle dello scorso anno – dice Matteo Della Valle, chief passengers sales&marketing officer di Gnv – La nostra compagnia è price follower del mercato quindi i prezzi sono generalmente in linea o più convenienti di quelli della concorrenza. In termini di advanced booking stiamo registrando una leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso».

Un vantaggio, quello della prenotazione anticipata, valido tanto per la compagnia quanto per le agenzie di viaggi e per i clienti. Inoltre, fino al 14 maggio è attiva la promozione di Gnv sui viaggi per la Sicilia e per la Sardegna, che permette ai consumatori di acquistare il proprio biglietto «con tariffe speciali a partire da 33 euro a persona. E ancora, proprio da maggio, renderemo operativo il revamping del programma di fidelizzazione My Gnv che rispetto al passato permetterà un significativo miglioramento alle loyalty: il cashback passerà dal 2,5% al 20%, quindi, per esempio, a fronte di una spesa sostenuta pari a 1.000 euro i passeggeri riceveranno 200 euro in buoni da spendere nelle prossime occasioni. Il nuovo programma avrà una serie di vantaggi a bordo, come ad esempio sconti da utilizzare presso il ristorante e gli shop», aggiunge Della Valle.

Punta al massimo della flessibilità anche la politica tariffaria di Grimaldi Lines, che «in ogni periodo dell’anno mette a disposizione del mercato un’ampia proposta di promozioni a tempo e tariffe speciali, modulate sulla base delle esigenze di un target di utenza molto allargato – spiega Francesca Marino, head of passenger department della compagnia – Oltre all’offerta che premia le prenotazioni anticipate, annoveriamo la promozione speciale per il giorno 17 di ogni mese e un’attenta politica di pricing volta a mantenere i prezzi dei biglietti Grimaldi Lines sempre competitivi».

Sono valide anche a maggio le tariffe speciali con riduzioni per i bambini fino a 12 anni, per l’utenza over 60 e per i passeggeri nativi e/o residenti in Sardegna e Sicilia. Ed è valido tutto l’anno lo sconto che Grimaldi Lines effettua sul biglietto di ritorno, se acquistato contestualmente all’andata, sulle destinazioni Grecia (esclusivamente per le linee Brindisi-Igoumenitsa, Bridisi-Corfù) e Tunisia.

Al momento, le tariffe estive sono addirittura più economiche rispetto a quelle 2023 per Moby, “grazie alla maggiore capacità delle navi Fantasy e Legacy che si ripercuote, con positivo effetto domino, sulle altre linee. Naturalmente, con il passare dei giorni e il consolidarsi dei riempimenti, diminuendo la disponibilità, le tariffe tenderanno al rialzo”. In particolare, sottolinea la compagnia, “sulle traversate diurne tra Livorno e Olbia con Fantasy e Legacy, le tariffe sono più economiche del 20% rispetto al 2023”. È sempre attivo il buono sconto del 20% sul viaggio successivo, così come la Promo Legacy sulla Livorno-Olbia in date selezionate.

Una panoramica generale sui prezzi per l’estate 2024 arriva dai centri di prenotazione TraghettiGds ed Ellade. Per il primo, il costo dei biglietti è “in linea con il 2023, con alcune variazioni dovute alle politiche tariffarie delle singole compagnie di navigazione determinate dall’aumento del costo del carburante e da altri fattori economici. Le prenotazioni anticipate stanno registrando un buon trend, a dimostrazione del crescente interesse per i viaggi in traghetto. Il consiglio è prenotare con largo anticipo per assicurarsi il posto desiderato e usufruire delle migliori tariffe, spesso più vantaggiose”.

E la buona notizia, ribadiscono, è che “per il mese di maggio saranno ancora valide molte promo early booking previste dalle compagnie. È importante che le agenzie di viaggi facciano leva su queste opportunità per sensibilizzare i viaggiatori che stanno programmando le vacanze nel periodo di altissima stagione, poiché il risparmio può essere davvero considerevole”.

Ellade mette in evidenza anche un altro aspetto, quello dell’ambiente, specificando che “le tariffe in generale non hanno subito grossi rincari se non fosse per l’aggiunta della tassa Ets sulle emissioni inquinanti, che però viene spesso contenuta con l’applicazione di speciali promozioni. L’advanced booking dà sempre più soddisfazioni, in quanto consente ormai di diluire bene il lavoro evitando i picchi stagionali che si avevano un tempo. Anche il mercato italiano ormai si è abituato a pianificare per tempo, perché si trova posto e si risparmia. E noi lavoriamo in modo più sereno e produttivo, svolgendo meglio il nostro ruolo di consulenti”.

Una considerazione importante sul fronte servizi arriva dalla piattaforma di prenotazione Ferryhopper: “Nel post pandemia, i viaggiatori sono sempre più interessati a opzioni flessibili, e anche il settore dei traghetti si sta adattando al cambiamento: dalla possibilità̀ di acquistare biglietti aperti, fino a quella di aggiungere servizi extra, come l’accesso prioritario a canali di assistenza clienti dedicati. E ancora, in materia di sostenibilità, aumentano di anno in anno gli operatori che investono sempre più in tecnologie ecocompatibili, come le navi alimentate a gnl, per ridurre al minimo l’impatto ambientale. E l’Italia occupa un ruolo centrale data l’importanza dei collegamenti in traghetto nel Belpaese, indispensabili per residenti e turisti”.

Parlando di servizi ai passeggeri, sono decisamente in aumento le opzioni a disposizione. La ricerca di Omio mette in evidenza a bordo di molti traghetti la presenza di ristoranti, negozi e in alcuni casi persino centri benessere, che mettono in primo piano il comfort e diventano paragonabili a piccole navi da crociera.

Anche in questo caso, acquistare in anticipo i servizi accessori conviene rispetto al prezzo praticato a bordo.

«Cerchiamo da sempre di premiare chi prenota con anticipo, non solo per quanto riguarda il costo totale del biglietto ma anche per i servizi accessori – dice Della Valle – Per quanto riguarda ad esempio il food & beverage, i passeggeri possono godere di promozioni dedicate come ad esempio i Food Pass acquistabili prima della partenza».

Con Grimaldi Lines è sempre disponibile una scelta di menù per adulti e bambini, da consumare al ristorante à la carte, al self service e al family burger, laddove presente. «L’acquisto dei pasti prima della partenza consente di risparmiare rispetto al prezzo previsto a bordo – ricorda Marino – Tra gli altri servizi disponibili in prevendita a prezzi vantaggiosi si annoverano gli accessi al centro benessere delle navi Cruise Roma, Cruise Barcelona, Cruise Sardegna e Cruise Europa, il pacchetto wifi e il servizio pet in cabin, pensato per chi desidera viaggiare in cabina insieme al suo animale domestico».

Per offrire un viaggio confortevole, le compagnie di navigazione si avvalgono di partnership con brand specializzati. È il caso di Gnv, che rinnova per il 2024 la collaborazione con Elanco per il «benessere degli amici a quattro zampe e quella con il pastry chef Damiano Carrara per offrire ai nostri passeggeri un dessert esclusivo, disponibile solo a bordo delle nostre navi. Ma non ci fermiamo qui e saremo pronti ad annunciare altre interessanti novità nei prossimi mesi», anticipa Della Valle.

Dalla politica di partnership con realtà di primo piano nell’organizzazione di eventi, nasce il calendario di viaggi a tema di Grimaldi Lines, «proposti in ogni stagione dell’anno sulla tratta Civitavecchia-Barcellona e ritorno. È il caso di Ballando verso Barcellona, in programma dall’1 al 4 giugno con la collaborazione e la partecipazione dei volti tv Simone di Pasquale e Sara Di Vaira, e della Grimaldi Dance Fit Cruise, organizzata insieme a Never Give Up Events dal 15 al 18 giugno. Attraverso la politica di partnership supportiamo anche i più importanti eventi organizzati sul territorio, in particolare in Sardegna. Il Red Valley Festival, kermesse di musica pop, urban, rap e dance in programma ad Olbia dal 14 al 17 agosto, sarà raggiungibile a prezzi vantaggiosi viaggiando sui collegamenti marittimi Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres e Barcellona-Porto Torres», sottolinea Marino.

Su Moby Fantasy e Legacy esordisce “Gusti giusti”, progetto sulla ristorazione firmato da Moby e il catering Ligabue: bar e ristorante gourmet, “si trasformano in uno show cooking, completamente a vista, con l’introduzione di nuovi concept, dalla braceria con la possibilità di scegliere la carne dagli espositori climatizzati seguendo il proprio gusto di marezzatura e frollatura, alla frutteria per chi vuole restare leggero. E poi i grandi classici, con stagionalità, freschezza e leggerezza come principi ispiratori dei menù. In più, torna a bordo delle navi – anche sulle medie e brevi percorrenze – la partnership con Sky per non perdere le esclusive sportive dell’estate negli spazi comuni”, fa sapere Moby.

Insomma, viaggiare in traghetto a prezzi non eccessivi e divertendosi è possibile; e, per l’estate, si possono testare anche nuove navi.

Sono entrate nella flotta Gnv due unità ro-pax, Gnv Sirio e Gnv Auriga, che possono accogliere oltre 2.900 passeggeri ciascuna, e offrono ampi spazi a bordo tra cui 319 cabine, un’area relax, due bar, sala ristorante, spazio dedicato all’intrattenimento per i più piccoli, shop, ascensori a ogni ponte nave, un’area dedicata agli amici a quattro zampe. A fine anno, inoltre, entrerà in servizio Gnv Polaris, traghetto di nuova costruzione dagli alti standard ambientali e di servizio.

Da febbraio, sulla rotta Brindisi-Igoumenitsa e ritorno Grimaldi Lines impiega la nave Europalink, traghetto di ultima generazione, in grado di trasportare fino a 930 passeggeri. La nuova unità, dallo stile nordico, elegante e accogliente, dispone di 201 cabine tra interne, esterne e junior suite, alcune attrezzate per passeggeri a mobilità ridotta, due sale poltrone per un totale di 75 sedute reclinabili, ristorante self service, due bar, negozio di bordo, area giochi attrezzata per bambini, sauna e area slot machine.

Sono in linea sulla Livorno-Olbia Moby Fantasy e Moby Legacy, “i due traghetti più grandi e green del mondo, con un intero ponte dedicato alla ristorazione, solarium, bar e frutterie all’aperto, e possibilità di imbarco sui vari ponti-parcheggio dal portellone laterale oltre che dal centrale per velocizzare le operazioni”.