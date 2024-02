Sekurest-Floa, insieme in Bit con il “buy now pay later”

Floa, società al 100% del gruppo Bnp Paribas, sarà presente all’edizione 2024 di Bit Milano assieme a Sekurest e Findomestic all’interno dell’Area Welcome Travel Group, il presso il Pad 4, St E102.

Le soluzioni di pagamento buy now pay later in ambito travel sempre più richieste, come ha certificato l’Osservatorio Innovation Travel del Politecnico di Milano l’utilizzo del Bnpl nel mondo dei viaggi e turismo si sta espandendo soprattutto nel target dei giovani: il 29% degli italiani tra i 18 e i 24 anni lo usa per acquistare beni-vacanza ed è un metodo di pagamento sempre più diffuso per le vacanze di lunga durata.

«Siamo ben lieti di partecipare a un evento di tale caratura come il Bit Milano per presentare il risultato della partnership strategica con Sekurest, nata con l’obiettivo di digitalizzare e rendere sicuri i pagamenti e le soluzioni Bnpl nelle agenzie di viaggi – ha spiegato Andrea Boschi, country manager di Floa in rappresentanza per l’Italia – Dato il grande numero di player coinvolti, le tematiche trattate e la varietà di proposte all’interno del ricco programma, la presenza al Bit Milano ci fornirà un grande boost per presentare le nostre soluzioni innovative, sicure e sostenibili per il cliente finale».

Floa è integrato nella piattaforma come unico metodo di pagamento bnpl per consentire alle agenzie di viaggi e operatori del settore del turismo, attivi su Sekurest, di concedere ai propri clienti una dilazione istantanea, fino a 4 rate, su viaggi e soggiorni a condizioni agevolate e con garanzia da frodi e impagati.

«La Borsa Internazionale del Turismo di Milano e la convention nazionale del network Welcome Travel Group, alla quale Sekurest partecipa in qualità di main sponsor, rappresentano il contesto ideale per presentare le nuove soluzioni nate dalla collaborazione con Floa – ha dichiarato Carlo Schiavon, ceo e cofounder di Sekurest – Sono certo che le proposte buy now pay later di Floa utilizzabili tramite la piattaforma Sekurest offriranno ai nostri clienti la possibilità di sfruttare a fondo tutte le potenzialità di questo servizio, grazie al quale potranno fidelizzare ulteriormente la propria clientela ma anche sviluppare nuovo business a condizioni economicamente sostenibili. Auspico che questo momento segni l’inizio di una fase che porterà anche il settore dell’intermediazione turistica a beneficiare delle grandi opportunità offerte da questo utile sistema di pagamento similmente a quanto è da tempo già accaduto in molti altri comparti industriali».