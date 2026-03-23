Singapore primo aeroporto del mondo per Skytrax

C’è tanto Oriente nella top ten di Skytrax sui migliori aeroporti del mondo: l’atteso esito di World Airport Awards 2026 ha incoronato ancora una volta lo scalo Changi di Singapore al primo posto, che continua a distinguersi per servizi e qualità complessiva dell’esperienza dei passeggeri, seguito dall’aeroporto di Seoul Incheon e dall’Haneda di Tokyo. Al quarto e quinto posto figurano l’aeroporto di Hong Kong e lo scalo Narita sempre di Tokyo.

In classifica c’è però gloria anche per quattro scali europei, in particolare il Charles de Gaulle di Parigi e il Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, e a seguire lo scalo di di Istanbul e quello di Monaco di Baviera, mentre chiude il rating il Vancouver International Airport.

In particolare, per l’aeroporto italiano gli apprezzamenti dei passeggeri hanno riguardato principalmente l’offerta commerciale delle aree shopping e quella gastronomica.

Il miglior aeroporto per l’Asia meridionale è risultato l’Indira Gandhi International di New Delhi, mentre a sorpresa nei primi venti aeroporti del mondo non compare nemmeno uno scalo statunitense, sebbene appaiano invece nelle classifiche legate al volume di traffico passeggeri; si tratta di un gap evidente tra offerta di connettività e qualità dei servizi aeroportuali.

Il riconoscimento internazionale assegnato da Skytrax è come sempre frutto di un sondaggio che ha misurato la soddisfazione dei passeggeri provenienti da oltre 100 nazionalità monitorata in più di 565 scali in tutto il mondo.