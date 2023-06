Skål International Roma, Luigi Sciarra riconfermato presidente

Rinnovo delle cariche all’assemblea dello Skål International Roma dove Luigi Sciarra è stato riconfermato presidente: nel corso dell’annuale riunione è stato rinnovato anche il consiglio direttivo eleggendo eleggendo Erica Simone segretario, Giovanni Contini tesoriere, Fulvio Giannetti e Vinicio Borsi vice presidenti, Paolo Liccardo e Mario Cibrario revisori dei conti

Durante l’assemblea il presidente ha esposto nel suo intervento l’operato del consiglio direttivo da lui guidato, sottolineando il processo di trasformazione del club e della sua crescente visibilità e rilevanza locale e internazionale, grazie alla presenza e partecipazione in vari eventi su Roma e in vari workshop e meeting nazionali e internazionali quali, Albergatore Day, Il Festival del Turismo Esperenziale, Ecoluxury Fair, Hospitality Day 2022 coordinato dal socio Vicinio Borsi che ha visto la presenza di oltre 250 persone, Ttg Sia Sun 2022, I 90 anni (2023) del Club Skål Parigi che ha permesso di approfondire le posizioni delle “varie anime” che compongono il panorama Skal a livello Internazionale , il Torneo di Golf (2023) che ha visto la partecipazione di oltre 100 giocatori Lybra su forecast nuovi trend turistici e Messico con cerimonia di presentazione volo diretto verso e dall’Italia.

È stato poi sottolineato che la convenzione con l’Arena di Verona prevede per tutti i soci Skål un significativo sconto (30%) per i posti nel settore poltrona di platea o tribuna (come preferisce il socio) fino a esaurimento per le opere in cartellone nella stagione 2023 e i vari eventi della Skål Academy Roma , con tematiche in lingua inglese estese a Skål Europa.

Sciarra ha poi ricordato l’importanza della partecipazione attiva dei soci alla vita del club, sottolineando come l’associazionismo spesso venga vissuto in maniera passiva, ma al contrario la bellezza sta proprio nello scambio reciproco. Al termine dell’insediamento si è svolta la tradizionale “Induction Ceremony” con la consegna dell’attestato e dei pinz ai nuovi soci con un triplice di Skal di benvenuto.