Slovenia, turisti italiani sul podio. Aljosa Ota: «Obiettivo centro-sud»

Andar per castelli in Friuli Venezia Giulia: 22 dimore aprono per un weekend Ventidue dimore storiche aperte durante il weekend e quattro che partecipano per la prima volta: torna Castelli Aperti Fvg, l’appuntamento per scoprire il Friuli Venezia Giulia attraverso manieri, dimore e... The post Andar per castelli in Friuli Venezia Giulia: 22 dimore aprono per un weekend first appeared on ViaggiOff.

Da Kennedy al Papa: grande mostra a Roma sui menù che hanno fatto la Storia Ci sono quelli dei matrimoni reali inglesi, e di incontri politici che hanno segnato la Storia, nel bene e nel male. Sì, perché molto spesso la storia si è fatta... The post Da Kennedy al Papa: grande mostra a Roma sui menù che hanno fatto la Storia first appeared on ViaggiOff.

Sleepcation, se in vacanza la parola d’ordine è dormire (e farlo bene) Dormire – e farlo bene – è fondamentale per la nostra salute, per ricaricarsi, regolare il metabolismo e tenere alto il tono dell’umore. Ma riuscirci non è sempre facile, specie... The post Sleepcation, se in vacanza la parola d’ordine è dormire (e farlo bene) first appeared on ViaggiOff.