Spagna, torna lo sciopero “a oltranza” dei piloti Air Europa

Non si placa la protesta dei piloti della compagnia aerea Air Europa. Dopo le numerose mobilitazioni degli scorsi mesi, infatti, il sindacato spagnolo dei piloti di compagnie aeree (Sepla) ha annunciato una nuova raffica di scioperi previsti tra il 19 giugno e il 2 luglio prossimi.

La protesta interesserà tutte le basi e i centri operativi spagnoli della compagnia aerea che è in procinto di passare nelle mani di Iberia.

Secondo il sindacato la compagnia aerea non starebbe rispettando i termini di un pre-accordo verbale che le parti avevano sancito l’8 giugno scorso e che riguardava l’aggiornamento e miglioramento delle condizioni salariali.

Sepla denuncia che ad oggi Air Europa avrebbe presentato un documento di accordo completamente diverso da quello che era stato “pattuito” con i piloti. Per la sigla dei lavoratori, Air Europa insiste in un percorso di “impoverimento dei diritti e delle condizioni lavorative dei nuovi piloti che entrano a far parte della compagnia”.

L’ultima mobilitazione dei piloti di Air Europa si era svolta per ben otto giornate (dal 22 maggio al 2 giugno) provocando la cancellazione di 114 voli. Nei primi giorni di maggio, inoltre, altre quattro giornate di sciopero avevano costretto la compagnia aerea a tagliare 68 collegamenti.