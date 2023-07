Starhotels, partnership con IDeaS per la crescita internazionale

Il Gruppo Starhotels lancia una nuova partnership con IDeaS, fornitore globale di software e servizi di gestione delle revenue nel settore alberghiero, utile alla crescita internazionale del marchio italiano. Starhotels utilizzerà infatti il G3 Revenue Management System di IDeaS per migliorare i ricavi e la previsione di crescita fino a 28 strutture in Italia e nel Regno Unito.

L’implementazione consentirà alle proprietà di Starhotels di competere allo stesso livello con i marchi internazionali grazie alle tecnologie avanzate e alle pratiche di gestione delle revenue di IDeaS.

«IDeaSè il partner giusto per supportare ulteriormente la crescita continua di Starhotels in termini di ricavi, quote di mercato e Ebitda nell’intero portafoglio», ha ricordato Alexandro Della Croce, group director revenue e distribution di Starhotels.

Per Michael McCartan, area vice president Emea di IDeaS, «siamo entusiasti di lavorare con un gruppo come Starhotels per aiutarli a migliorare la gestione delle entrate e le operazioni nei suoi hotel in Italia e nel Regno Unito. L’aspetto più interessante di questa nuova partnership sono le relazioni che abbiamo costruito con Starhotels durante tutto il processo di vendita e formazione».