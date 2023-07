Sunlife e il rebranding all’insegna della sostenibilità

Un percorso di trasformazione per incorporare pratiche sostenibili nella propria attività. Ma anche una filosofia e un patrimonio culturale usati per reinventare tutti gli aspetti dell’esperienza nei resort. Con il rebranding in Sunlife del gruppo alberghiero mauriziano Sun Resorts – annunciato lo scorso 20 ottobre – è stato capitalizzato l’elemento iconico del “sole” che rappresenta la storicità del gruppo, con l’aggiunta dell’elemento “life”, che incarna la nuova energia e il concetto di “lifestyle”.

Nel rebranding si inserisce inoltre la nuova Come Alive Collection, una selezione di esperienze uniche per ciascun resort, che includono Sega Zoomba, una fusione della danza tradizionale mauriziana, la Sega, e lo Zumba, il Santé, che propone una nuova linea di cocktail con proprietà curative e il Putting on the Ritz, un ritorno ai tempi del glamour e degli abiti da sera, con un servizio di makeover e un’ampia scelta di abbigliamento a noleggio per gli ospiti che desiderano parteciparvi.

Sugar Beach, Long Beach e La Pirogue sono certificati EarthCheck Silver, il primo programma di certificazione ambientale e sociale sviluppato appositamente per il settore del turismo. La Pirogue è stata recentemente incoronata Best Sustainable Hotel–Gold ai Sustainable Tourism Mauritius Awards 2023 e Best Sustainable Hotel agli Environmental Awards 2023. Il Buddha-Bar Beach invece è stato recentemente rinnovato, allo Sugar Beachi. «Gli ospiti potranno sfruttare al massimo la posizione privilegiata sulla costa occidentale con un’estensione del beach lounge del ristorante, che ne raddoppierà la capienza. Accanto al nuovo ristorante, verrà creato un nuovo bar sulla spiaggia che offrirà una straordinaria esperienza», spiega Jean-Marc Ma-Poon, general manager Sugar Beach. Per celebrare il nuovo Buddha-Bar Beach di Sugar Beach, è stata lanciata Easy Sips, una collezione composta da 10 nuovi cocktail analcolici.

Con l’obiettivo di creare esperienze significative e autentiche per i bambini e le famiglie ospiti dei resort, il Sunlife Kids Club di Sugar Beach e de La Pirogue sono in fase ristrutturazione e saranno ispirati a un nuovo concetto di assistenza all’infanzia. Il design incorporerà temi e caratteristiche ispirati a Izzy the Bee, la nuova mascotte di Sunlife. Il nuovo compagno di giochi guiderà gli ospiti più piccoli in un viaggio di apprendimento che incoraggia la comprensione critica e la connessione con la natura.

Al Long Beach gli spazi esterni delle camere sono completamente privati, senza affaccio, con una vegetazione che si integra perfettamente con l’interno. Per infondere un tocco di “Mauritius New Style” è stato inserito un vaso in rattan dal design contemporaneo in rosso-arancio, ispirato al famoso vaso di vetro di Alvar Aalto dell’inizio del XX secolo. Gli ospiti che cenano al Tides, il ristorante di pesce à la carte sulla spiaggia, possono ora beneficiare di un ambiente appena rinnovato. È stato creato un nuovo spazio per ampliare il numero di posti a sedere e con questi tavoli aggiuntivi gli ospiti possono gustare i pasti con i piedi nella sabbia.