Super ponte di primavera, un italiano su 4 in viaggio

Che il 2025 fosse l’anno dei ponti d’oro per i viaggi è stato ampiamente detto e ridetto. Adesso, per chi vorrà e potrà concedersi qualche giorno di vacanza e relax, è l’ora di passare dalle parole ai fatti.

Ed ecco le rilevazioni su quello che sarà il primo vero super ponte, quello di primavera, che include i giorni di Pasqua, 25 aprile e 1º maggio. Ma non saranno solo rose e fiori, anche perché in tanti dovranno fare i conti con il proprio portafoglio.

Secondo un’indagine realizzata dall’Udicon (Unione per la difesa dei consumatori), un italiano su quattro approfitterà di questa combinazione favorevole, calendario alla mano, per staccare qualche giorno e realizzare un viaggio. Lo faranno soprattutto i giovani, in prevalenza per andare in grandi città o approfittare della primavera per un primo approccio con il mare (i 35-54enni).

Non sono pochi, però, quelli che andranno in piccoli borghi. A sorpresa, tra l’altro, questa opzione seduce soprattutto i ragazzi. A vincere la palma della regione più gettonata è la Sicilia, scelta dal 17% degli intervistati, seguita a pari merito da Toscana e Campania, al 12%. Poi Liguria, Calabria, Lazio.

La capitale Roma è la prima città a essere indicata (9%) tra le principali destinazioni dei viaggi tra Pasqua e il Primo Maggio, con l’influenza anche del Giubileo, a seguire Napoli (7%) e Venezia (6%).

La vacanza sarà nella maggior parte dei casi di 2-4 giorni (46%), ancora più lunga per i più giovani: il 52% delle persone intervistate con un’età dai 18 ai 34 anni ha intenzione di fare un viaggio di più di quattro giorni.

Soltanto un italiano su 10, tra coloro che non faranno un viaggio, approfitterà dell’occasione per tornare dai parenti (una sorta di mini-vacanza low cost), soprattutto verso Puglia, Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia.

Dopo il ponte, come emerge dall’indagine, anche una vacanza estiva per oltre 4 italiani su 10, che andranno (come da tradizione) per la maggior parte al mare. E riguarderà soprattutto la fascia di età dai 38 ai 54 anni. Ad influenzare la decisione sarà soprattutto il prezzo (per un buon 55%), anche più del tempo, soprattutto per i giovani.

«I dati confermano quanto il carovita stia impattando sulla capacità di spesa delle famiglie. Solo un italiano su quattro – spiega Martina Donini, presidente nazionale di Udicon – potrà permettersi un viaggio per il ponte lungo di Pasqua, mentre la maggioranza è costretta a rinunciare o a rimandare per motivi economici. Il turismo dovrebbe essere alla portata di tutti e non diventare un lusso, ma i numeri raccontano una situazione ben diversa».

A colpire il dato sull’aumento di interesse per i piccoli borghi, in particolare tra i giovani (22%), «un segnale di come le nuove generazioni stiano riscoprendo un turismo più culturale, autentico e sostenibile» aggiunge Donini.

Guardando oltre il ponte, il 42% degli italiani ha già programmato una vacanza estiva, ma il 38% non partirà, con un 20% ancora incerto. Anche qui il peso economico gioca un ruolo chiave: «il 55% – annota la presidente di Udicon – indica il prezzo come il principale fattore di scelta o rinuncia. Questo significa che, per molti, la vacanza resta un privilegio e non una libera scelta».

Si ripropone quindi l’annoso problema del caro viaggi unito a quello del carovita, due fronti caldi con i quali il settore del turismo, tra alti e bassi, è costretto a convivere.