Swadeshi Hotels affida la direzione operativa a Marco Misischia

Swadeshi Hotels ha un nuovo direttore operativo. La catena alberghiera tutta italiana con nove strutture sul territorio nazionale, annuncia l’ingresso nel board di Marco Misischia.

Attuale presidente nazionale di Cna Turismo e Commercio e membro del cda di Convention Bureau di Roma e del Lazio, vanta un’ampia esperienza nel settore dell’ospitalità nella direzione sia di hotel indipendenti, che appartenenti a catene internazionali e una grande competenza nel campo della gestione e dello sviluppo.

Già vicepresidente dell’Its Turismo di Roma, Misischia affiancherà l’ad di Swadeshi, Rubina Peluso, e il suo staff. «Una sfida estremamente interessante – osserva Misischia ­– Cercheremo di tenere sempre altissima la qualità delle strutture, che sono già oggetto di un corposo restyling. In merito alle attività di promozione e comunicazione credo che si debba lavorare per esaltare il Made in Italy. La nostra filosofia italiana resta un valore aggiunto che riguarda il gruppo in tutti i suoi aspetti, compresa l’offerta gastronomica che dovrà essere regionale e a chilometro zero. Verrà data grande attenzione alla sostenibilità: «Un tasto sul quale battiamo con particolare attenzione, a partire dall’abbandono della plastica, che vorremmo realizzare nei prossimi mesi in tutti gli alberghi».

«Una figura di grande esperienza e competenza, ci aiuterà a crescere – sottolinea il presidente del gruppo Swadeshi Hotels, Nicola Ciccarelli – Guardiamo insieme con fiducia al futuro, convinti che la sua passione rappresenterà una risorsa preziosa per il continuo sviluppo della catena alberghiera».