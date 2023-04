Swan Hellenic, entra in flotta Sh Diana

Sh Diana è entrata nella flotta di Swan Hellenic e ha fatto rotta verso Palermo, porto di partenza della sua crociera inaugurale intitolata “Mysteries of Carthage and the Moors “(I misteri di Cartagine e dei Mori), che porta i suoi ospiti a esplorare le località del Nord Africa prima di attraversare le “Colonne d’Ercole” verso Siviglia e Lisbona.

Il 25 aprile, invece, partirà dalla capitale portoghese il viaggio di nove notti “Historic Ports of the Western Seaboard” durante i quali Sh Diana costeggerà la Spagna, la Francia, il Belgio e i Paesi Bassi fino ad Amsterdam dove, il prossimo 4 maggio, avrà luogo la cerimonia di battesimo della nave. Madrina dell’evento sarà Valerie Wilson, icona statunitense dei viaggi di lusso.

«Siamo lieti di aver preso in consegna questa nuova nave a 5 stelle, eccezionalmente bella e versatile – ha dichiarato Andrea Zito, ceo di Swan Hellenic – Sh Diana è la nave più grande della nostra flotta ed è la prima a essere dotata di grandi tender oltre agli zodiac da spedizione, che offrono agli ospiti un’ampia varietà di esperienze straordinarie e approfondite per vedere ciò che gli altri non vedono».