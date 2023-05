Talea Collection, new entry in Puglia con la Masseria Soluco di Monopoli

Aria d’estate e nuovo ponte in arrivo per l’Italia. La #FestadellaRepubblica “regala” un venerdì-sabato-domenica che si traduce in oltre 15 milioni di italiani in #viaggio , per un giro d’affari di 6,9 miliardi di euro. Numeri che arrivano dall’indagine realizzata da #Federalberghi con il supporto di Acs Marketing Solutions