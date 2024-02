Tap apre la premiun lounge Atlantico per i voli extra Schengen

È aperta la nuova premium lounge “Atlantico” di Tap Air Portugal all’aeroporto di Lisbona, dedicata ai passeggeri che viaggiano con voli al di fuori dell’area Schengen.

Ogni giorno, dalle 5 del mattino alla mezzanotte, i passeggeri Tap e Star Alliance potranno usufruire di uno spazio che valorizza la cultura portoghese e che può ospitare circa 100 persone in un’area di 380 mq.

La nuova lounge si trova subito dopo l’area di controllo passaporti dell’aeroporto Humberto Delgado. Progettata da Alma Design, lounge “Atlântico” offre ai passeggeri uno spazio per riunirsi, rilassarsi e prepararsi al resto del viaggio. Lo spazio celebra il patrimonio culturale portoghese e riflette la strategia di sostenibilità della compagnia aerea, attraverso la scelta di materiali locali, sostenibili e autentici.

«Il comfort dei clienti è una priorità per Tap, così come la varietà di soluzioni, di ambienti per il lavoro o per il relax e la diversità dell’offerta culinaria – ricorda Sofia Lufinha, chief customer officer di Tap – Siamo costantemente focalizzati sul miglioramento della qualità del servizio ai clienti, era questo l’obiettivo della nuova lounge e ora che lo abbiamo raggiunto riteniamo che costituirà sicuramente una buona opzione per i nostri clienti con voli per il Sud e il Nord America, l’Africa o il Regno Unito».

Con materiali portoghesi in primo piano, come il sughero, il burel – un tessuto artigianale tipico – e le ceramiche, che riprendono le facciate tipiche delle case portoghesi, i passeggeri troveranno ambienti per lavorare o rilassarsi, così come un’area ristorazione. La società Ambaar si occupa della gestione, mentre Cateringpor collabora alla realizzazione dell’area buffet, che offre pasti caldi e freddi ispirati alla cucina portoghese in ogni momento della giornata.

Il calore dell’ospitalità portoghese è rafforzato anche dalle esposizioni temporanee di artisti portoghesi curate da Underdogs, la piattaforma culturale di arte urbana con sede a Lisbona. Gli artisti che esporranno nei prossimi sei mesi sono Raquel Belli e Pedrita Studio, le cui opere fanno parte dell’arte contemporanea di ispirazione urbana.