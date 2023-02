TerreBorromeo si racconta alle adv nel webinar del 28 febbraio

In programma martedì 28 febbraio alle ore 14.30 un webinar organizzato da TerreBorromeo per presentare alle agenzie di viaggi le novità della stagione turistica.

Le destinazioni Lago Maggiore, Isola Bella e Isola Madre, Rocca di Angera e Parco Pallavicino riaprono al pubblico il 16 marzo e resteranno aperte fino al 5 novembre.

Grande attesa per la mostra d’arte contemporanea che, dopo due stagioni di assenza causa pandemia, torna a essere organizzata tra le suggestive sale restaurate dell’Ala Scaligera alla Rocca di Angera, sul versante lombardo del lago. Il percorso espositivo, a cura della Galleria Franco Noero, sarà aperto al pubblico dal 17 aprile al 1° ottobre.

Esperienze esclusive e personalizzate aspettano i visitatori sulle Isole Borromee tra giardini botanici dalle essenze avvolgenti, visite culturali nei palazzi, proposte gourmet nei ristoranti e shopping tra i vicoli del borgo antico sull’Isola Bella.

E ancora le attività educative e di svago a contatto con la natura più autentica sono organizzate per tutta la famiglia al Parco Pallavicino, a Stresa. Nell’oasi naturale, con oltre 60 specie di mammiferi e volatili, la fattoria e un giardino con alberi secolari, si svolgeranno iniziative dedicate ai bambini, come la Caccia al Tesoro in collaborazione con il network Grandi Giardini Italiani (10 aprile) e la corsa podistica non competitiva Family Run (23 aprile).

Il 6 aprile apre anche il Mottarone Adventure Park con due nuove aree: un percorso aereo di zipline adatto dai 12 anni d’età e uno più semplice, praticabile anche dai bambini a partire dai 6 anni.

Quest’anno Terre Borromeo mette a disposizione dei turisti anche una nuova app gratuita per orientare nella visita e nella scelta dei servizi. Al suo interno è disponibile un’audioguida in quattro lingue, a pagamento.

Per registrarsi al webinar: https://register.gotowebinar.com/register/8658164115330970205.