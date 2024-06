The Luxury Collection (Marriott) debutta in Germania con un hotel a Monaco

Una nuova struttura per The Luxury Collection, parte del portfolio di Marriott Bonvoy. Si tratta del Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich con cui il brand entra a Monaco di Baviera e debutta in Germania.

«L’apertura di Koenigshof, a Luxury Collection Hotel, Munich rappresenta una pietra miliare significativa per il brand», dichiara Philipp Weghmann, vice president e global brand leader di The Luxury Collection, che sottolinea come «la proprietà si inserisce perfettamente nella città, riflettendo l’atmosfera della cultura cosmopolita del Paese. Grazie all’introduzione del brand e alle esperienze uniche che si possono organizzare a Monaco, questa proprietà è in grado di offrire agli ospiti una combinazione impareggiabile di ospitalità di lusso e spirito locale».

All’interno dell’hotel, gli ospiti vengono accolti in un magnifico e ampio atrio che grazie all’impiego di una struttura a persiana e di estese pareti in oro realizza un collegamento tra l’interno e l’esterno dell’hotel.

L’arte ha un ruolo fondamentale nella struttura e riflette la storia della House of Wittelsbach, l’ex famiglia reale bavarese, che nel XVI secolo fu appassionata collezionista, non a caso nell’hotel sono esposte opere di artisti di fama nazionale e internazionale come Joseph Beuys, Christo und Jeanne-Claude, David John Flynn.

«Situato nel cuore della città, la nuova struttura gode di un design contemporaneo, un servizio impeccabile e una serie di esperienze di lusso. Siamo entusiasti di elevare ulteriormente l’ospitalità di lusso in Germania con questa proprietà e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai viaggiatori di tutto il mondo che la visiteranno”, dichiara Helen Leighton, vice president, luxury brands, Europe, Middle East and Africa, Marriott International».

L’hotel dispone di 106 camere e suite, tra cui la presidential suite, di 250 metri quadrati su due livelli, tutte finemente arredate, caratterizzate da un lusso moderno con pareti rivestite in legno scuro, tessuti dai toni neutri e viste sui paesaggi metropolitani grazie a finestre a tutta altezza.

Nelle camere gli ospiti possono trovare alcuni omaggi speciali, come i biglietti di benvenuto illustrati dalla designer Alexandra von Frankenberg, il profumo su misura Koenigshof e il tè “Munich serenity”, prodotto esclusivamente per l’hotel.

All’interno, il ristorante latino-americano d’autore Greta Oto Munich situato al nono piano con vista panoramica sulla città. Qui lo chef peruviano Michael Cánepa propone un menù innovativo. L’hotel è anche punto di ritrovo nel fine settimana della città, i suoi ristoranti e i bar si animano diventando dei veri e propri club dove gli ospiti possono sorseggiare cocktail sulla terrazza dell’hotel e trascorrere serate divertenti.

The gold lounge è invece un ambiente tranquillo, in stile residenziale, al terzo piano, in cui rilassarsi con una collezione selezionata di libri e opere d’arte, che mettono in risalto la personalità unica di Monaco di Baviera, considerata una delle località culturali più storiche d’Europa, con terrazza all’aperto e vista panoramica sulla città e sulle Alpi bavaresi, dove assaporare champagne d’annata.

Per eventi privati, è disponibile the view al nono piano, che può ospitare fino a 50 persone e dispone di un bar privato, una lounge e un accesso alla terrazza.

Le foto pubblicate è stata inviata dall’ufficio stampa di The Luxury Collection