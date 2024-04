Tis, il futuro del turismo passa da Sivigilia dal 23 al 25 ottobre

Vela, reggae e vita da spiaggia ai Caraibi: torna l’Antigua Sailing Week Appuntamento ai Caraibi per i velisti di tutto il mondo. Sta per tornare l’Antigua Sailing Week, una delle regate più note delle isole. Dal 27 aprile al 3 maggio, yacht... The post Vela, reggae e vita da spiaggia ai Caraibi: torna l’Antigua Sailing Week first appeared on ViaggiOff.

Arte contemporanea regina di Bruxelles: guida agli eventi e agli indirizzi giusti Appassionati di arte contemporanea, questo è il momento giusto per programmare un viaggio in Belgio. Insieme all’inaugurazione della Biennale Bruges, infatti, anche la capitale Bruxelles ha annunciato il suo calendario... The post Arte contemporanea regina di Bruxelles: guida agli eventi e agli indirizzi giusti first appeared on ViaggiOff.

Bellissima Croazia: dalla storia Unesco di Sibenik alla isole selvagge Storia, arte e natura si uniscono a Šibenik, destinazione croata che vanta due beni culturali sotto l’egida dell’Unesco e che rappresenta il punto di partenza per escursioni tra le isole.... The post Bellissima Croazia: dalla storia Unesco di Sibenik alla isole selvagge first appeared on ViaggiOff.