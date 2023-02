Toscana in fiera tra slow tourism, innovazione ed eventi

Slow tourism, innovazione ed eventi nazionali e internazionali. Alla Bit 2023, la Toscana fa perno su questi cardini, potendo usufruire di uno stand più grande rispetto allo scorso anno e tecnologicamente innovativo. Inoltre, in armonia con il tema principale della fiera, sono previste iniziative relative al benessere psicofisico, al centro dell’attuale campagna di comunicazione regionale.

Lunedì 13 la giornata clou, con l’assessore regionale al turismo e alle attività produttive Leonardo Marras, il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi e quello di Fondazione Sistema Toscana-Visittuscany.com, Francesco Palumbo.

Inaugurazione affidata alle novità di Fondazione Sistema Toscana, che presenterà i nuovi servizi digitali per il cicloturismo e la 50 Giorni di Cinema a Firenze. A seguire l’annuncio della collaborazione tra Toscana e Macedonia centrale/Penisola Calcidica, Macedonia orientale/Tracia e Unione delle municipalità delle Isole Ionie/con Cefalonia capofila e quello con Gran Canaria. Quindi la presentazione del simposio etrusco-ellenico. Parteciperanno le autorità istituzionali greche in Italia, i rappresentanti delle agenzie di promozione turistica della Regione Toscana e di Toscana Promozione Turistica.

E ancora, la presentazione dell’Annuario Gist 2023, realizzato in collaborazione con Toscana Promozione Turistica, e la consegna dei Green Travel Award, che premia le eccellenze italiane che si distinguono nel turismo sostenibile e responsabile. Inoltre, l’annuncio alla stampa dell’accordo di collaborazione tra Toscana Promozione Turistica e Gran Canaria.

Dieci, nel complesso, gli ambiti turistici protagonisti dello stand Toscana in fiera. Lunedì 13 sarà il turno di Piana di Lucca, Maremma nord, Mugello, Valdichiana Senese, Pistoia e Montagna pistoiese, Livorno e Comune di Siena. Martedì 14 toccherà a Chianti, Lunigiana e Firenze e Area Fiorentina.

Ad accogliere i visitatori un Dome immersivo, una semisfera del diametro di sei metri, all’interno della quale le proiezioni a 360° consentono di essere circondati dalle immagini, creando un effetto di coinvolgimento totale e di immersione. Nei giorni di Bit l’installazione presenterà immagini e panorami lungo i percorsi cicloturistici più importanti della Toscana. L’innovazione tecnologica si rispecchia anche nell’allestimento di uno spazio interviste interno allo stand Toscana, che saranno ritrasmesse su emittenti regionali.

Anche quest’anno, all’interno del padiglione, sarà possibile usufruire di Medinitaly, un’esperienza di meditazione in realtà virtuale ambientata nel paesaggio italiano, per dare conforto dallo stress quotidiano. Un sistema che fonde le tecnologie contemporanee con la mindfulness. In particolare, nella realtà virtuale sarà possibile meditare in uno scenario ispirato alla campagna circostante a Montichiello in Val d’Orcia, nella provincia di Siena.

Toscana Promozione Turistica, infine, promuove la collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria del territorio per favorire processi di collaborazione scuola-lavoro. In Bit saranno presenti gli studenti dell’I.i.s.s. Polo Cattaneo di Cecina e l’Istituto Sassetti Peruzzi di Firenze.