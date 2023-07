Tourism Connection spegne le prime dieci candeline

Un’occasione per festeggiare il decimo compleanno e incontrare oltre 50 tour operator, partner e collaboratori da tutta Italia. Tourism Connection ha celebrato il 12 luglio la sua prima decade con un evento al Golf Club Le Rovedine, alle porte di Milano.

«È stata un modo per incontrare le persone che ci hanno supportato finora – spiegano Alessandro Furlo, founder & managing director, e Maurizio Vergani, sales manager – Sono stati dieci anni nei quali abbiamo consolidato e ampliato il nostro business in un mercato sempre più competitivo e profondamente cambiato dopo la pandemia. La domanda e l’interesse verso il nostro Paese sono in costante crescita, per questo a breve il nostro team si espanderà con l’ingresso di un nuovo account sales per riuscire a garantire un prodotto e un servizio con alti standard qualitativi».

Il progetto Tourism Connection nasce il 1° luglio 2013 sulla base dell’analisi sull’evoluzione del mercato e la richiesta da parte del tour operating italiano e dei fornitori – Dmc, hotels – internazionali di nuove figure e con la mission di offrire sul mercato un’innovativa idea di rappresentanze e consulenza basata prima di tutto sulla profonda conoscenza delle destinazioni e dei servizi offerti, cui si aggiunge un’ottima consapevolezza del mercato italiano con le sue logiche e prerogative.

In sostanza, non si tratta di una semplice rappresentanza commerciale, ma una totale e personalizzata assistenza che supporta sia il committente, che lo vedrà affiancato nella fase di programmazione e scelta dei prodotti da offrire sul mercato italian, che il cliente, che avrà al suo fianco un vero e proprio consulente, che con competenza e professionalità potrà assisterlo sia in fase di programmazione sia di vendita.