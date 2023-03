Traghetti, tutti i piani per l’estate 2023

Flotte dei traghetti in grande spolvero. L’inizio della stagione turistica è imminente e c’è grande ottimismo sui numeri dell’estate. Come racconta Silvia Cioni, general manager Prenotazioni24 di TraghettiGds, la piattaforma di prenotazione ferry utilizzata dalle agenzie di viaggi: «L’anno è partito bene e ciò lascia presupporre che la stagione prosegua in questo modo. Per garantire massima copertura della domanda, abbiamo ampliato il ventaglio di fornitori e oggi è possibile gestire più di 70 compagnie di navigazione».

L’azienda ha rinnovato «il piano incentivi con cui premiamo le oltre 7.000 adv affiliate con l’upgrade delle commissioni; abbiamo cambiato il motore di ricerca e prenotazione, con la compilazione intelligente dei porti di partenza e arrivo», dice.

Intanto le compagnie rilanciano la programmazione.

Ricca la proposta estiva di Grimaldi Lines, con focus su Mare Italia e isole maggiori. Sulla Sardegna, confermate otto rotte per nord e sud dell’isola. Novità dell’estate è Europa Palace – ferry di ultima generazione, capienza fino a 1.800 passeggeri – che dal 12 febbraio serve la Napoli-Cagliari-Palermo. Altra protagonista è la Sicilia: a ottobre 2022 è stata inaugurata la Napoli-Palermo, che si aggiunge all’offerta di Livorno, Cagliari e Salerno. La nave è̀ Cruise Ausonia, uno dei fiori all’occhiello dell’intera flotta. Confermate le rotte per Spagna, Grecia e Tunisia. In atto promozioni a tempo e tariffe speciali. Su Livorno-Olbia, Civitavecchia per Olbia e Porto Torres, Livorno e Napoli per Palermo, Civitavecchia e Porto Torres per Barcellona, è in vigore la promo Advanced Booking: riduzione del 20% per chi prenota il viaggio estivo entro il 30 aprile. In bassa stagione c’è Promo Auto e Moto: 100% di sconto sul supplemento veicolo per partenze sulla Napoli-Palermo, valida per booking entro il 31 marzo e partenza entro il 31 maggio.

Per l’estate 2023 Gnv – che compie 30 anni – schiera l’intera flotta di 25 navi. In Italia navigherà verso la Sardegna, con le tratte da Civitavecchia e Genova verso Olbia e sulla Genova-Torres; e in Sicilia con i collegamenti da e per Palermo con Genova e Napoli, le linee da Civitavecchia per Palermo e Termini Imerese e la Napoli-Termini Imerese. Sarà poi operativa in Spagna, nelle Baleari con partenze tutti i giorni da e per Barcellona e Valencia per Minorca, Palma di Maiorca e Ibiza; in Marocco, Spagna e Francia, offrendo collegamenti da e per Tangeri con Genova, Civitavecchia, Barcellona e Sète, e da e per Nador con Barcellona, Sète e Almeria; in Albania con Bari-Durazzo; Tunisia con partenze da Genova, Civitavecchia e Palermo per Tunisi.

Estate a tutta Grecia per Superfast Ferries, del Gruppo Attica. La compagnia di navigazione, in servizio congiunto con Anek Lines, offre collegamenti giornalieri da Ancona, Bari e Venezia a Patrasso e Igoumenitsa. Nella stagione estiva opera anche da Ancona e Bari verso l’isola di Corfù. Chi ha un abbonamento ferroviario può proseguire il viaggio via mare a prezzi ridotti o gratis: Interrail, Eurail, Balkan Flexipass, Rit, Rail Plus, Greek Flexipass (Rail N’Fly), Vergina Flexipass e Db Autozug aderiscono all’iniziativa. Il programma di fidelizzazione di Superfast Ferries offre vantaggi e regali. I possessori della carta fedeltà Seasmiles raccolgono punti con biglietti e acquisti a bordo, da utilizzare per sconti e biglietti gratuiti per i viaggi successivi. Infine, le compagnie sorelle di Superfast – Blue Star Ferries e Hellenic Seaways – offrono collegamenti dalla Grecia con Cicladi, Dodecaneso, isole dell’Egeo settentrionale, Sporadi, isole Saroniche e Creta.