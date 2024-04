Trainline, ponti di primavera: «Voglia di mare e di estero»

Con l’arrivo della primavera e la voglia di staccare la spina per qualche giorno in più, Trainline, app per la prenotazione di treni e pullman, rivela le mete più prenotate e quelle di tendenza tra gli italiani per questi weekend lunghi di aprile e maggio.

Quest’anno sul podio delle città più prenotate dagli italiani troviamo in ordine: Roma, Milano, Napoli, Bologna e Firenze. Rispetto allo scorso anno si scambiano le posizioni tra Roma e Milano: il capoluogo lombardo lo scorso anno era in prima posizione e quest’anno è in seconda, viceversa la Capitale.

Le mete estere che quest’anno guadagnano il podio di più prenotate sono: Nizza, Parigi, Vienna, Lugano e Innsbruck. Dunque, Francia, Germania e Svizzera debitamente ben rappresentate sul podio, con collegamenti diretti dall’Italia. Le tre città sono, naturalmente, anche hub importanti per poter accedere via ferrovia a tutta Europa.

Che per questi ponti di primavera gli italiani stiano di preferenza puntando su città come Nizza (212%), Ventimiglia (124%), Napoli (94%) e Salerno (81%) fa pensare comunque che le città di mare siano, in questo periodo, anche le più apprezzate. Queste città sono rispettivamente in prima, terza, quinta e settima posizione tra le città che hanno avuto i maggiori incrementi percentuali rispetto allo scorso anno. Discorso poi particolare su Napoli e Salerno, ma in generale sulla Campania, che sappiamo che sta vivendo un periodo particolarmente fortunato in termini di flussi turistici che la vede in testa alle preferenze degli italiani, molto probabilmente sulla scia del successo della musica napoletana contemporanea e serie tv ambientate in città e nei suoi dintorni. Volani indubbiamente importanti anche di promozione del territorio. Nizza e Ventimiglia non stanno a guardare e registrano un crescente interesse nei loro confronti, con il treno che emerge come mezzo preferito e la scelta consapevole degli utenti di raggiungere le mete delle loro vacanze con un mezzo sostenibile, facile, veloce e rilassante.

Guardando sempre agli incrementi percentuali delle prenotazioni e facendo il confronto con lo scorso anno si nota inoltre che città come Bolzano (+75%), Ferrara (+55%), Torino (+49%) e Genova (+43%) siano particolarmente apprezzate e fanno pendere l’ago di una ipotetica bilancia sul Nord Italia, lasciando a Napoli e Salerno, e in generale, alla Campania la rappresentanza del Sud Italia, in questo periodo di primavera di flussi turistici via treno.

Il ponte si dilata. I giorni di festività infrasettimanale del 2024 permettono a molti di programmare delle ferie un po’ più lunghe rispetto allo scorso anno motivo per cui sono aumentati del 16% rispetto al 2023 i viaggi che durano oltre i 4 giorni. Le date prescelte per partenze e arrivi sono il 25 e il 28 aprile, giornate nel mezzo del lungo periodo fra le due festività cardine del 25 aprile e del primo maggio. Gli orari maggiormente scelti dagli italiani per partire? Le 8 del mattino e le 17 del pomeriggio.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Trainline