Trasporto aereo, sciopero rinviato al 4 giugno

Gesto di solidarietà per l’alluvione in Emilia Romagna da parte del trasporto aereo. “Abbiamo differito lo sciopero programmato per venerdì 19 maggio delle lavoratrici e dei lavoratori dell’handling aeroportuale”, comunicano in una nota Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo.

Una decisione, spiegano le sigle, “presa a seguito della drammatica situazione in Emilia Romagna, un’emergenza di carattere nazionale che dal punto di vista dei trasporti ha interessato interamente la linea adriatica causando il blocco sia stradale che ferroviario”.

“Lo sciopero nazionale – specificano le organizzazioni sindacali – sarà riprogrammato il 4 giugno, considerata la particolare situazione che si trovano ad affrontare gli 11mila lavoratori del comparto, con salari insufficienti e scarse tutele”.

“Oggi rispondiamo con grande senso di responsabilità all’emergenza del Paese, anche su sollecitazione del governo – concludono i sindacati – ma allo stesso tempo chiediamo a tutte le parti in causa di dimostrare la stessa responsabilità adoperandosi per risolvere questa urgente questione contrattuale per arrivare in tempi brevi al rinnovo di un contratto che le lavoratrici e i lavoratori dell’handling aspettano ormai da sei anni”.

Da parte sua Ita Airways comunica che, a seguito del differimento dello sciopero, “si è immediatamente attivata per ripristinare il maggior numero di voli possibili con l’obiettivo di contribuire a garantire la mobilità dei cittadini e limitare i disagi derivanti dalle gravi calamità che stanno colpendo la popolazione del centro-nord Italial”.