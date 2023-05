Maxi sciopero del 19 maggio: Ita cancella oltre cento voli

Ennesimo venerdì nero il trasporto aereo italiano con una raffica di scioperi che creeranno disagi ai viaggiatori. Le lavoratrici e i lavoratori dell’handling aeroportuale, infatti, protesteranno con uno sciopero nazionale di 4 ore con presidi e manifestazioni in tutti i principali aeroporti italiani, contro il mancato rinnovo del Contratto collettivo nazionale.

Inoltre venerdì incrociano le braccia anche i lavoratori delle imprese di handling (dalle 00:01 alle ore 23:59), il personale di condotta di Air Dolomiti (24 ore), il personale di Volotea (dalle 13 alle 17), il personale di terra di American Airlines (dalle 12 alle 16) e di Emirates (sempre dalle 12 alle 16)

La compagnia Ita Airways ha pubblicato sul sito web l’elenco dei voli cancellati: in totale sono 113 voli. Il vettore tricolore ha annunciato di aver “attivato un piano straordinario per limitare i disagi dei passeggeri, riprenotando sui primi voli disponibili il maggior numero possibile di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni: il 68% riuscirà a volare nella stessa giornata del 19 maggio. Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per il 19 maggio a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, chiamando il numero verde dall’Italia 800 93 60 90 | dall’estero +39 06 8596 0020, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto”.

L’elenco dei voli cancellati da Ita è disponibile a questo link.

Intanto l’Enac ha pubblicato l’elenco dei voli garantiti nell’arco della giornata di venerdì, ovvero “tutti i voli, inclusi quelli charter, in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, tutti i voli charter da/per le isole regolarmente autorizzati o notificati anteriormente alla data di proclamazione dello sciopero e i voli di collegamento con le isole con unica frequenza giornaliera con esclusione del traffico continentale. Dovrà essere comunque assicurato l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero”, sostiene la nota.

A questo link è disponibile l’elenco degli scioperi in corso e quello dei voli garantiti durante la giornata del 19 maggio, secondo la normativa.