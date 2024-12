Travel Hashtag, Parigi e Londra le prossime tappe

Nuovo anno con debutto a Parigi per Travel Hashtag, che il 14 gennaio sarà nella capitale francese con “L’Italie, une destination inimitable” presso l’Hilton Paris Opera.

L’appuntamento coinvolgerà i più autorevoli buyer del mercato francese, già esperti della destinazione Italia. Tra i partner presenti, Ita Airways, Itlo-Nuovo Trasporto Viaggiatori, Minor Hotels, Palazzo di Varignana, Unahotels Mh Matera, Palazzo del Duca, San Barbato Resort Spa & Golf, Life Hotels & Resorts, Visit Emilia, Gite in Treno-Trenord, Discovera, Grotte di Castellana, Master Explorer, Martulli Viaggi, Travel Before, Fidenza Outlet Village e Driverso.

Dopo Parigi, il 16 gennaio, l’evento itinerante si sposterà a Londra con due sessioni di business networking interamente dedicate all’incoming Italia e organizzate sempre in collaborazione con Ita, presso il Great Scotland Yard Hotel – The Unbound Collection by Hyatt. Qui saranno presenti una selezione tra i migliori agenti di viaggio e tour operator inglesi per l’evento “Italy, One of a Kind” che coinvolgerà, di nuovo, tutti i partner già presenti a Parigi.

«Gli appuntamenti di Parigi e Londra – spiega Nicola Romanelli, fondatore e presidente di Travel Hashtag – sono particolarmente attesi dagli operatori italiani, che apprezzano il nostro format per la sua agilità e il suo stile conviviale. Un approccio che consente di connettere domanda e offerta in un contesto elegante, animato da un’audience qualificata e di alto profilo».

Ita Airways, in qualità di ambasciatore del made in Italy nel mondo, è da tre anni partner di Travel Hashtag. Per la compagnia italiana gli eventi sono un’importante vetrina per promuovere l’Italia e le eccellenze italiane nel mondo, nei mercati internazionali insieme agli operatori dell’industria del turismo.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Travel Hashtag