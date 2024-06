Travel office manager, ecco il corso per gli agenti di viaggi del futuro

In Puglia è stato presentato il percorso formativo biennale Its per travel office manager, la cui ideazione vede anche la partecipazione di Aidit nazionale con Confindustria Lecce e la Fondazione Its Academy Regionale della Puglia per l’Industria dell’Ospitalità e del Turismo Allargato.

Anche se il digitale si conferma strumento apprezzato per prenotare un viaggio, gli italiani scelgono molto spesso di affidarsi alle agenzie di viaggi, che offre itinerari organizzati, consulenza e assistenza.

Anche il Piano strategico del turismo 2023-2027 punta sul turismo organizzato, considerato sia nella componente incoming sia outgoing, individuando politiche generali e iniziative specifiche dedicate a tour operator, agenzie, business travel e nomadi digitali. Il percorso Its, in risposta alla richiesta, si propone di formare una figura che supporti i clienti nella pianificazione e organizzazione dei loro viaggi, offrendo servizi personalizzati e tagliati su misura.

Il travel office manager vuole infatti essere un collettore di network di organizzazioni turistiche, che propone un’offerta differenziata e collaborativa, favorisce l’integrazione tra operatori e servizi per costruire un’immagine coinvolgente e rendere emozionalmente attraenti e narrabili le esperienze di fruizione delle risorse turistiche di un’area. Supporta le attività tipiche legate all’organizzazione dei servizi di viaggio e relative alla gestione e promozione di un’agenzia di viaggi, grazie a strumenti di industria 4.0. Facilita la promozione e lo sviluppo delle relazioni con i soggetti pubblici e privati e con le associazioni di settore, per un’adeguata e condivisa definizione dell’organizzazione dell’offerta turistica del territorio, nella logica del network, curandone la predisposizione, la valorizzazione e la promozione.

«La formazione professionale – ha spiegato Stefania Mandurino, componente del Consiglio di Presidenza nazionale di Aidit – è entrata a pieno titolo fra le necessità delle imprese turistiche moderne e ancor più nell’attività delle agenzie di viaggi, sia perché oggi ci si trova di fronte a un fruitore informato ed evoluto a cui bisogna fornite le risposte necessarie ed esaustive, sia per il cambiamento imposto dalla tecnologia nelle attività di sviluppo del prodotto e di vendita. Una necessità imprescindibile per un’attività fatta spesso di piccole imprese familiari e con poco personale in cui non si riesce più a garantire quel ricambio generazionale che porterebbe in prima linea una nuova classe di professionisti del turismo con una mentalità, soprattutto tecnologica, più al passo con i tempi. Con il rischio, sul lungo periodo, di una contrazione del numero degli occupati nella categoria. Tutto ciò a tutela di un cliente che, soprattutto dopo il Covid, ha riscoperto il valore di un professionista del viaggio, in grado di garantire competenza e sicurezza».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio comunicazione Antonio Del Piano