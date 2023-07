Tunisia, decolla il volo diretto Nouvelair da Malpensa

La compagnia aerea tunisina Nouvelair ha inaugurato lo scorso 17 luglio la nuova rotta che collega gli aeroporti di Milano Malpensa e quello di Tunisi-Cartagine. Il collegamento prevede due frequenze settimanali che diventeranno tre a settimana a partire dal prossimo settembre.

Fondata nel 1989, Nouvelair è la prima compagnia aerea privata in Tunisia e opera da 4 aeroporti internazionali in Tunisia: Tunisi, Monastir, Sfax e Djerba. Le tariffe lancio partono da 109 (tassi incluse) per i voli di sola andata.

Per qualsiasi informazione o prenotazione la compagnia aerea invita a consultare il sito web, l’applicazione mobile, la rete di agenzie Nouvelair, oppure contattare il call center al numero (+216) 36.020.920 / +33187641000 o “contattare la tua agenzia di viaggi abituale”.