Turchia, fattore Going: “In un anno 360mila italiani”

Voglia di Turchia sempre più forte per gli italiani. Il sodalizio tra Ambasciata di Turkiye Ufficio Cultura e Informazioni e Going è stato premiato, nel 2022, da un bilancio lusinghiero per i viaggi dal nostro Paese verso il Bosforo, grazie alla programmazione Going2Turkiye, sostenuta da campagne di education e advertising e iniziative di co-marketing.

Le cifre sono inequivocabili: solo nello scorso ottobre – il dato più recente – oltre 50.000 italiani hanno visitato il Paese, ben 360.000 da inizio 2022, facendo registrare un significativo +300% anno su anno. Inoltre, sono stati quasi 5 milioni gli stranieri a recarsi in Turchia sempre a ottobre, +38% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Nel complesso, in base alle ultime cifre del 2022, da gennaio a ottobre 40 milioni di viaggiatori hanno raggiunto la Turchia, +88%. In prima fila il turismo crocieristico, in grande ripresa: la stima è di un milione di visitatori. Un’affluenza favorita anche dal Galataport, il nuovo terminal per crociere inaugurato nell’aprile 2021 e costato 1,7 miliardi di dollari. Nel 2019, quindi prima della pandemia, si registrarono dati record, con 51,7 milioni di visitatori, con entrate pari a 34,5 miliardi di dollari.

Il connubio tra l’Ambasciata di Türkiye Ufficio Cultura e Informazioni e Going continuerà anche nel 2023. Maurizio Casabianca, chief commercial & operations officer di Going, definisce «appagante la collaborazione con l’autorità di promozione dell’incoming in Turchia, perciò contiamo di proseguirla, considerato che per gli italiani è una meta sempre competitiva e facilmente accessibile per via aerea da diversi scali».

Nei dettagli, la campagna è articolata in iniziative B2B below the line, con comunicazioni offline a tutte le agenzie di viaggi italiane, per richiamare l’attenzione sulla destinazione e su un prodotto personalizzato. Sul sito del tour operator si trova la landing page Turchia, con il compito di indirizzare i turisti alle esperienze “city break” a Istanbul, di gruppo e le crociere in caicco. Un lavoro arricchito dai social media di Going, da aprile a dicembre 2022, in particolare sul canale Instagram, oltre alle attività di email marketing e di formazione alle agenzie di viaggi.