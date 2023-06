Usa, maxi multa a British Airways sui mancati rimborsi

Il dipartimento di Giustizia Usa ha emesso una maxi sanzione a British Airways a causa delle cancellazioni effettuate dalla compagnia durante la pandemia e ai conseguenti ritardi nelle procedure di rimborso ai passeggeri interessati dai disservizi.

La maxi sanzione, in base agli oltre 1.200 reclami presentati dai clienti di British, è di 1,1 milioni di dollari.

Secondo i funzionari del Doj, infatti, British avrebbe richiesto ai clienti di contattare la compagnia telefonicamente per ricevere il rimborso. Nonostante ciò, per diversi mesi i passeggeri non sono riusciti a mettersi in contatto con il vettore e il dipartimento di Giustizia accusa British di non aver garantito i corretti livelli di servizio al cliente.

“Non era stata prevista nemmeno la possibilità di richiesta di rimborso tramite il sito web“, accusa l’amministrazione Usa.

Da marzo a novembre 2020, quindi, British avrebbe pubblicato informazioni fuorvianti che hanno portato i clienti a richiedere involontariamente voucher di viaggio invece che un vero e proprio rimborso.

La compagnia aerea sostiene, però, di aver sempre “agito legalmente”.