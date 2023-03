Uvet riorganizza i t.o. e affida Amo il Mondo a Giussani

Dopo l’uscita di scena di Beppe Pellegrino, Uvet rioganizza i vertici del tour operating. E se per Settemari, informa l’azienda, bisognerà aspettare ancora alcuni giorni, arriva la nomina del nuovo responsabile di Amo Il Mondo: si tratta di Luigi Giussani.

Dal 2005 nel Gruppo di Luca Patanè, il manager si è occupato di business travel, ma anche di leisure nelle filiali di Assago e Agrate, seguendo prodotto e pacchetti tailor made. Giussani ha iniziato la sua carriera in Multitours dal 1988 al 1995, tra i principali tour operator sull’Oriente, maturando poi esperienze anche in Trisair e in Progress Srl.

«Luigi è cresciuto all’interno del Gruppo con esperienze molto diverse che gli hanno permesso di costruire il giusto mix di know-how per affrontare questa nuova avventura. Certo della sua grinta, carica e attaccamento alla maglia Uvet, sono sicuro che sarà la persona giusta nella gestione del nostro tour operator tailor made», dichiara il presidente Patanè.

E questo il commento di Giussani: «La sfida è davvero stimolante e sono certo che con l’aiuto di tutta la squadra saremo in grado di continuare a dare valore a un tour operator riconosciuto sul mercato per la sua offerta tailor made e per la sua competenza».

Luigi Giussani succede a Roberto Servetti, “a cui vanno i ringraziamenti del Gruppo per il lavoro svolto in tutti questi anni”, conclude l’azienda.