Vacanze di Natale ai raggi “x”: i trend di Sojern

Sono di meno gli italiani che scelgono di spostarsi in aereo (optando per i viaggi su strada) in occasione delle festività natalizie, che in cima alle preferenze vedono la città di Roma. Secondo l’ultima analisi svolta da Sojern, piattaforma globale di marketing turistico, per le tradizionali vacanze di Natale le intenzioni di prenotazione di volo per il traffico domestico segnano un -39% rispetto al 2023. Si tratta di una tendenza che in realtà sta coinvolgendo un po’ tutta l’Europa, e che vede i viaggiatori continentali orientati a un viaggio in Italia con l’aereo in calo del 14% parago- nando i numeri allo scorso anno.

USA MERCATO D’ORO

A compensare tale diminuzione, spiegano gli analisti di Sojern, ci saranno – come spesso accade in questi ultimi anni – gli arrivi internazionali sul lungo raggio, con il mercato domestico che, a prescindere, continua a essere il principale per il turismo nostrano.

La ricerca di voli interni in Italia, infatti, detiene la più grossa quota di mercato che ammonta al 19,4% di ricerche per il booking; sempre più saldi gli Stati Uniti, che rappresentano il secondo mercato turistico in Italia per le vacanze di Natale 2024 con il 17,7% del paniere delle ricerche di prenotazioni verso il nostro Paese. Sul podio, in terza posizione, troviamo il Regno Unito al 9,5%, mentre gli altri turisti che vogliono venire in Italia a trascorrere le vacanze di Natale sono nell’ordine: francesi, olandesi, spagnoli, brasiliani, tedeschi, sudcoreani e canadesi.

LA CAPITALE AGLI ITALIANI

Guardando agli italiani che si spostano in aereo per Natale, con ogni probabilità lo fanno per andare a trovare amici e parenti e quindi per stare in famiglia. Dando un occhio alla classifica delle ricerche per la prenotazione alberghiera troviamo gli statunitensi al primo posto con il 33,8% di share, seguiti dagli italiani al 19,1%. La classifica momentanea delle città italiane più gettonate per la scelta di hotel durante i giorni natalizi vede in cima la Capitale Roma, con quasi un turista su due che sceglie una sistemazione nella città eterna (48,4%), seguita a ruota da altre big turistiche come Milano, Firenze e Venezia. Come riportato da una ricerca American Express, in media gli italiani spenderanno 843 euro per i viaggi di Natale e 525 euro per intrattenimento ed esperienze.

FUORI CONFINE VINCE LONDRA

Valutando il quadro europeo, ma anche medio orientale, il ranking delle città più amate cambia: per questi viaggiatori al primo posto c’è Londra in Uk con i suoi pub affascinanti e le sue esposizioni natalizie, con alle spalle Dubai negli Emirati Arabi e Parigi, in Francia. In questo caso, le italia- ne Milano e Roma si trovano, rispettivamente, in decima e in undicesima posizione in classifica.

«Le costanti indagini svolte da Sojern – afferma Luca Romozzi, senior international director destination della multinazionale tech fondanta nel 2007 a San Francisco, in California, con team nelle Americhe, in Europa, Medio Oriente e Africa e nell’Asia Pacifica e circa 350 milioni di profili di viaggiatori analizzati ogni mese – ci permettono di avere un quadro dell’attenzione rivolta all’Italia come destinazione. Uno scenario che ov- viamente muta di minuto in minuto e che noi costantemente seguiamo adattando tempestivamente le campagne di marketing, che sono il nostro business, con un approccio che è multicanale e integrato dai nuovi sviluppi di intelligenza artificiale».