Vacanze esotiche senza passaporto: dai Caraibi alle Azzorre

C’è un modo sicuro per aggirare il caos passaporti. Si può viaggiare anche con la sola carta d’identità prenotando una vacanza esotica. Nonostante il piano straordinario attivato dal Viminale, infatti, la mancanza di sicurezze sull’evolversi della situazione sta modificando i comportamenti dei turisti in vista dell’estate, secondo CartOrange.

«Dopo gli anni del turismo di prossimità dettato dalla pandemia è tornata la voglia di viaggiare per tutto il mondo, ma ora pesa questa nuova incognita – osserva Marco Ferrini, responsabile commerciale di CartOrange – I nostri consulenti ricevono continuamente richieste di informazioni sulla burocrazia e sanno dare tutte le indicazioni in merito, ma non possono sveltire le procedure o fare previsioni sui tempi di rilascio. Ecco quindi che sempre più clienti scelgono sin da ora per l’estate destinazioni “senza passaporto”».

Ce n’è per tutti i gusti. Le Antille Francesi nei Caraibi, ad esempio. Le Isole di Guadalupa, adatte a coppie e famiglie, sono un Dipartimento d’Oltremare Francese e per l’ingresso basta essere in possesso della carta d’identità italiana in corso di validità e valida per l’espatrio. È un Dipartimento della Francia, quindi valgono le stesse regole, anche la Martinica, l’ideale per il relax, per gli amanti della natura, ma anche per gli appassionati di golf. Vale lo stesso discorso per Saint Martin, dove sono garantiti shopping e vita notturna.

Nessuna esigenza di passaporto neppure alle Isole Canarie, ben piantate in Europa, ma dove si possono trovare le atmosfere tropicali e un’enorme varietà paesaggistica e naturalistica. Rientra nell’area Schengen anche l’Islanda, idonea a chi cerca l’emozione degli spazi sconfinati e disabitati del grande nord. Appartengono al Portogallo, quindi all’Unione Europea, le Azzorre. Anche in questo caso, per recarsi sulle isole, è sufficiente la carta d’identità valida per l’espatrio: un paradiso naturale circondato dal blu dell’Oceano Atlantico.