Valtur lancia i voli all business sulla Sardegna

Salto di qualità per i charter. Ci pensa Valtur (Gruppo Nicolaus), sempre più posizionato nel segmento upscale, che ora lancia i suoi voli all business per la Sardegna. Una mossa comunicata alla vigilia del colossale sciopero del trasporto aereo e che, di fatto, sarà funzionale ad aggirare i disguidi legati al caos voli e in qualche modo a “compensare” il caro tariffe, restituendo al viaggiatore una soluzione gratificante in relazione al più alto livello di spesa. Si tratta della nuova formula “Fly like a Vip” – detta anche “Vola da Re” – rivolta agli ospiti dei due Valtur sull’Isola, ovvero il Baia dei Pini e il Tirreno Resort, ma anche a chi soggiornerà in una delle strutture sarde di Nicolaus.

L’operazione, destinata a essere replicata sul Mar Rosso e poi anche sul lungo raggio, interesserà per ora i collegamenti tra Milano Malpensa e Olbia, nel periodo compreso tra il 5 e il 29 agosto 2023, con Boeing 737-400 da 72 posti targati Air Horizont interamente configurati con Business Class, sul modello della francese La Compagnie, per intenderci.

Obiettivo dichiarato dall’azienda: offrire ai propri clienti “un’esperienza appagante” sin dai trasferimenti, con una serie di plus dedicati: assistenza esclusiva in aeroporto all’andata e al ritorno; servizio di bordo di livello; più distanza tra le poltrone; estensione della franchigia bagagli (25 kg bagaglio in stiva + 1 trolley e 1 borsa in cabina); operazioni di imbarco e sbarco più comode e veloci grazie al numero limitato di posti-volo.

Il servizio premium “Vola da Re” – acquistabile con un supplemento da 150 euro – è un nuovo importante scatto in avanti nella virata verso l’alto del brand Valtur. Ed è anche l’ennesima dimostrazione della capacità di visione di Giuseppe Pagliara, amministratore delegato del Gruppo Nicolaus, che l’ha fortemente voluta.

«È un’operazione logisticamente ed economicamente importante – sottolinea Paola Coccarelli, responsabile Prodotto del Gruppo – ma quando abbiamo detto di voler lavorare al fine di posizionare in chiave lifestyle e upscale il brand Valtur, sapevamo di dover dare concretezza a questo obiettivo, passando attraverso nuovi tipi di impegno che sono imprescindibili per tracciare scenari inesplorati e innovativi. I riscontri per “Vola da Re” sono già molto buoni e confermano come il mercato chieda sempre di più servizi capaci di soddisfare il bisogno di libertà».

A chiarire il senso dell’operazione interviene anche il chief product officer, Gaetano Stea: «Quello dei voli all business sulla Sardegna è un progetto-pilota: in pratica, usiamo per la prima volta a fini leisure aerei impiegati per il Mice, come le trasferte delle squadre di calcio. La formula sarà poi replicata sul medio raggio con il Mar Rosso e, più avanti, sul long haul con scalo. Lavoriamo da sempre con aerei a noleggio, ma ora andiamo ben oltre la standardizzazione dei charter, offrendo il piacere di volare in modo comodo e veloce, senza attese e con le giuste attenzioni. Il viaggiatore potrà comunque scegliere se viaggiare in modo tradizionale o con questo nuovo servizio. Quando Giuseppe (Pagliara, ndr) ce ne ha parlato, eravamo spaesati. Ora sappiamo che, ancora una volta, ha avuto l’intuizione giusta».