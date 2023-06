Valtur (ri)conquista la Puglia.

A Gallipoli un 5 stelle lifestyle

Il Gruppo Nicolaus alza il velo sul Valtur Gallipoli Beach Resort 5 stelle, seconda struttura della linea Italian Lifestyle Collection dopo Cervinia, che accoglierà i primi ospiti nell’estate 2024, segnando un nuovo “colpo” dei fratelli Pagliara in quella Puglia che li ha visti nascere e crescere come imprenditori. In tutto 122 camere, di cui una ventina di suite, 2 ristoranti, di cui uno à la carte con un’offerta enogastronomica orientata al fine dining, 3 bar, lobby interna ed esterna, Vip lounge, Spa, gaming room, lounge garden, rooftop bar e lido privato, il complesso sta sorgendo direttamente sul mare salentino in località Rivabella. L’investimento previsto è di una ventina di milioni di euro, di cui 3 milioni di capex (capital expenditure, cioè spese in conto capitale, ndr) da parte di Valtur con ruolo di gestore, e il resto a carico di uno dei più importanti Gruppi immobiliari pugliesi.

«Gallipoli è una destinazione a cui guardavamo da tempo – dichiara Giuseppe Pagliara, amministratore delegato Valtur – e quando abbiamo visto questa opportunità l’abbiamo colta. Il nuovo Valtur Gallipoli Beach si inserisce perfettamente nella linea Italian Lifestyle Collection che riunisce una selezione di strutture che siano un unicum all’interno della linea di prodotto in cui lo stile italiano incontra il mondo. In Italia c’era l’esigenza di avere un prodotto Premium, o di lusso sostenibile, ma soprattutto un vero prodotto lifestyle italiano, che non fa nessuno. In questo caso lo facciamo declinando il brand Valtur al 100%, dall’ospitalità al food, all’intrattenimento, agli arredi e alle collaborazioni con aziende come Technogym e Campari con cui abbiamo stretto partnership».

La progettazione è a cura dello studio internazionale di architettura e design De.Tales, specializzato in hospitality e con forte esperienza nel lifestyle, che ha reinterpretato in chiave contemporanea lo stile e l’estetica pugliese, esaltando la location privilegiata con soluzioni progetturali d’effetto, come il rooftop che ricrea l’esperienzialità della spiaggia con piscina a sfioro e sabbia sul pavimento. «Siamo partiti dalle pecurialità del luogo – afferma Igor Rebosio, fondatore insieme a Giuseppe Varsavia di De.Tales – con il recupero di una struttura pre-esistente degli anni Ottanta in una posizione unica, dove oggi sarebbe impossibile costruire, il plus della location è che l’hotel è separato dalla spiaggia da una folta pineta. L’obiettivo è di farne una struttura 5 stelle lifestyle per una fascia di mercato internazionale e cosmopolita. Attraverso l’attenta progettazione di landscape, outdoor e interior abbiamo lavorato sulla trasposizione architettonica dal vernacolare al contemporaneo, revisionando gli spazi per una maggiore efficienza di flussi e funzionamento della struttura esistente».

In quest’ottica il progetto punta a sviluppare un concept di interior per camere e aree comuni che risponda alle aspettative di una clientela esigente alla ricerca di unicità e glocalità, ma anche che favorisca una convivialità tra ospiti e guest esterni. «Un tempo il villaggio era un mondo chiuso e questa è la vera differenza di come è cambiato il villaggio ed è cambiato il cliente – commenta Pagliara – Si viveva la vacanza esclusivamente all’interno, oggi invece la gente durante il proprio viaggio vuole scoprire. La parola chiave dei viaggi di un certo tipo, soprattutto di quelli upscale, è l’esperienza. Dobbiamo arricchire il prodotto con l’esperienza esterna, quindi la vera evoluzione è contaminarsi con il territorio, farlo conoscere ma senza invaderlo, noi questo lo chiamiamo melting pot». Il nuovo Valtur Gallipoli Beach fa propria la filosofia dell’Italian Lifestyle Collection con una proposizione del meglio dello stile italiano che si fa voce e interprete di una destinazione iconica, raccontandola in un mix di suggestioni, spazi e servizi, nello spirito Valtur.

Un nuovo Valtur Escape 5 stelle lusso a lungo raggio, probabilmente nell’Oceano Indiano, e due nuovi progetti Escape in Puglia «con un format innovativo che in Italia non c’è» entreranno presto a far parte dell’hospitality company del Gruppo Nicolaus, che oltre ai brand Valtur (inclusi Escape e Italian Lifestyle Collection) comprende anche Nicolaus Club e Nicolaus Prime.

Attualmente sono 21 i club e resort per un totale di 2.867 camere, di cui circa la metà di proprietà o gestione diretta che nel 2022 ha generato 30 milioni di euro di fatturato e l’altra metà in affiliazione (franchising) per un totale di circa 50 milioni. Le strutture nel portafoglio dei due marchi seguono un format proprietario a cui aderiscono mediante un accordo di brand affiliation; mentre il brand Lifestyle, che si caratterizza per un’offerta upscale, ma non luxury, è solo in gestione. Nel 2022 il Gruppo ha registrato oltre 1 milione di ospiti per un fatturato di circa 100 milioni di euro e veleggia verso i 135 milioni di euro per l’anno in corso. «Due i mercati di riferimento – precisa Giuseppe Pagliara – il Nordamerica e quello nordeuropeo perché altospendenti, ma poi guardiamo anche a Cina, India e Brasile”.