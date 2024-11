Venezia, l’iconico Hotel Bauer acquisito da Mohari Hospitality

Significativa new entry nel portfolio luxury della Mohari Hospitality, che ha acquisito l’iconico Hotel Bauer a Venezia, consolidando così l’impegno del brand nella creazione di una collezione esclusiva di proprietà di lusso con un patrimonio insostituibile e un’identità culturale distintiva.

Mohari ha effettuato quest’ultima acquisizione insieme al suo partner strategico in Europa, l’Omnam Investment Group, gruppo ben noto nella creazione di concetti innovativi per gli investimenti immobiliari e nello sviluppo, specializzato nel settore alberghiero di fascia alta e trasformativa, con oltre un decennio di esperienza in Italia e in Europa, investendo e sviluppando progetti storici e complessi.

L’Hotel Bauer si trova nel cuore di Venezia ed è considerato uno dei tesori architettonici della città, che incarna il manierismo medievale veneziano della fine del XIX secolo. La struttura si trova sul Canal Grande, nello storico sestiere di San Marco, a pochi passi dalla famosa Piazza San Marco. Sotto la nuova proprietà, la struttura sarà sottoposta a un ampio restauro, per riconquistare la sua grandezza come simbolo dell’eleganza veneziana.

«La nostra visione di Mohari – ha spiegato Mark Scheinberg, fondatore e direttore di Mohari Hospitality – è quella di realizzare un portafoglio di destinazioni alberghiere di lusso senza pari, definite da luoghi iconici, valore del patrimonio ed esperienze eccezionali per gli ospiti. Il leggendario Bauer Hotel rispecchia perfettamente la nostra visione perchè è una location insostituibile e si trova in una posizione di rilievo nella splendida città di Venezia. Siamo orgogliosi di avere l’opportunità di preservare ed elevare questo straordinario gioiello, onorandone l’eredità e trasformandolo in uno degli hotel più prestigiosi d’Europa».

L’Hotel Bauer si aggiunge così al portafoglio in espansione di proprietà di lusso in Europa di Mohari, che include la recente acquisizione di una storica proprietà parigina, destinata a diventare un hotel di lusso di eccezionale prestigio e rilevanza, e il suo investimento di punta nel Four Season Hotel di Madrid, che da allora è diventato uno degli hotel più esclusivi d’Europa.