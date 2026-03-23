Viaggi d’affari, ora Gattinoni schiera l’Ai Travel Agent

Punta dritto sull’intelligenza artificiale anche il Gruppo Gattinoni, che ha avviato una partnership con Acai Travel, tecnologia di Ai sviluppata specificamente per l’industria dei viaggi, per introdurre un supporto operativo intelligente all’interno della Business Travel Unit, a servizio dei team dedicati al travel corporate.

Progettata per lavorare al fianco dei consulenti, la tecnologia agisce come un co‑pilota intelligente che aiuta a gestire più rapidamente richieste complesse, mantenendo al contempo l’elevato livello di personalizzazione che i viaggiatori corporate si aspettano.

Invece di sostituire la competenza umana, Gattinoni Business Travel sta implementando l’Ai con un approccio “human first”, per potenziare le capacità dei propri consulenti di viaggio, consentendo loro di dedicare meno tempo alle attività operative ripetitive e più tempo al supporto diretto di viaggiatori e clienti corporate. «La nostra priorità è sempre stata offrire un servizio d’eccellenza grazie all’esperienza delle nostre persone – dichiara Elena Carlino, corporate travel director Gattinoni Business Travel – L’Ai mette a disposizione dei nostri consulenti uno strumento potente per gestire in modo più efficiente la complessità operativa, mantenendo al centro il rapporto umano con il viaggiatore».

La prima fase del progetto è focalizzata sulle operations del business travel, dove i consulenti gestiscono volumi elevati di richieste post‑vendita come cambi di itinerario, cancellazioni e interpretazione delle regole tariffarie. Si tratta di richieste che rappresentano una quota significativa del carico operativo e che spesso richiedono un’analisi manuale delle regole dei vettori aerei e di dati di prenotazione complessi.

Integrando l’Ai Travel Agent di Acai all’interno dell’ambiente operativo, i team di Gattinoni Business Travel ricevono assistenza in tempo reale nell’analisi delle richieste, nell’interpretazione delle regole tariffarie e nell’individuazione dei percorsi di risoluzione più efficaci prima di rispondere al viaggiatore, con la possibilità, in futuro, di delegare all’Ai la gestione completa di alcune richieste, nei casi in cui possa garantire tempi di risposta più rapidi.

L’implementazione prevede inizialmente un modello di co‑pilotaggio, in cui l’Ai lavora direttamente all’interno del workflow del consulente per fornire raccomandazioni e supporto operativo, mantenendo però il pieno controllo in mano all’uomo. Nel tempo, alcuni scenari ad alto volume e bassa complessità verranno gestiti in autonomia dall’Ai Travel Agent, laddove questo consenta di risolvere le richieste in modo sicuro e più veloce per conto del consulente.

L’Ai Travel Agent di Acai supporta i consulenti in più lingue — tra cui italiano e inglese — aiutando i team ad assistere in modo efficiente i viaggiatori internazionali, indipendentemente dal Paese da cui provengono le richieste.