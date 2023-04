Viaggi mindfulness in Estonia: l’ultima frontiera di Shiruq

Uno spazio ex industriale tra i più affascinanti di Milano. Mezz’ora di semplici pratiche meditative con il trainer, responsabile anche del dj set finale. E l’Estonia, con la capitale Tallinn e la costa sul Mar Baltico punteggiata da oltre 2mila isole. Ecco gli ingredienti di Mindfulness Party – scopri le tue due anime, riuscitissima serata-cocktail di Shiruq all’hub artistico e multiculturale Assab One.

«Un evento esperienziale per spiegare “come” fare turismo, non solo “dove” andare», racconta Valentina Rubbi, marketing & communication manager di Shiruq alla presentazione di Mindfulness in Estonia. I placidi scenari del Baltico, itinerario di sette giorni con partenza unica il 29 maggio. Attraversa i paesaggi selvaggi delle isole di Saaremaa, Hiiumaa e Muhu, protese culturalmente verso il mondo scandinavo e finlandese, e la vivacità della storica capitale Tallinn.

«La mindfulness in Estonia è un approccio interessante», conferma Kristiina Talisainen, B2B marketing manager di Visit Estonia che ha illustrato la destinazione con Alessandro Fumagalli, archeologo, divulgatore culturale e tour leader del tour operator. Tra gli atout la capitale europea green 2023 Tallin e Tartu, la città più antica, capitale europea della cultura 2024. Poi via tra turismo slow in 6 parchi nazionali, soggiorni in tradizionali fattorie e mulini, 31 ristoranti stellati Michelin. Haapsalu, con Kursal per fanghi termali già frequentati dalla nobiltà tedesca e russa e promenade dedicata al compositore Ciajkovskij, noto habituè. E le isole, ricoperte di pini e ginepro e vestigia vichinghe.

«Come già avvenuto sui Balcani, è uno sforzo d’interpretazione quello che facciamo sulla destinazione turisticamente ancora poco conosciuta – continua Rubbi – Quasi sempre è unicamente identificata come una delle Repubbliche Baltiche ma sono diverse tra loro. La nostra Estonia da cenerentola diviene Regina del Baltico, si è liberata dalla cortina di ferro e dalla dominazione politica, adesso liberiamola dai luoghi comuni».

È anche il primo viaggio della capsule collection Mindfulness on the Road, firmata da Shiruq con l’istruttore di meditazione e musicista Jack Jaselli. «Sono itinerari di cammino pensati non come accumulo di posti visti, piuttosto come incontri con aspettative di staccarci dal solito che siamo e di riavvicinarci a noi stessi – sottolinea Valentina Rubbi – La ridotta presenza di insediamenti umani, rende questi viaggi il modo ideale per riconciliarsi con la natura, integrati da pratiche di ascolto del corpo, meditazione consapevole, momenti di poesie e scrittura, anche d’improvvisazione».

L’iniziativa, già in odore di successo, prevede prossime partenze in Grecia (17 settembre), Sudan (8 ottobre), Algeria (27 ottobre) e Oman (8 dicembre). Con destinazioni a corto e medio raggio, scelte per potenziare il viaggio con i 5 sensi, è infatti destinata a rientrare a pieno titolo in catalogo, con una programmazione annuale.