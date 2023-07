Viaggi nel mondo, da Airport Parking l’app-guida dedicata alle mance

Paese che vai usanze che trovi, come per le mance: lasciarle o non lasciarle? Da qui l’idea di Airport Parking and Hotels, che ha ideato un’app-tipping guide che vuole essere una vera e propria guida completa sulla mancia: da una cena al ristorante in Thailandia a un drink in un bar a Vancouver, da un taxi preso al volo in India a un servizio svolto da un solerte cameriere in Germania.

In un articolo apparso su TravelDailyNews si rammenta, ad esempio, che solitamente al termine di una cena in un locale a New York è consuetudine calcolare un 20% di mancia sul conto totale, mentre in Canada anche un semplice caffè contempla una mancia pari al 15% dello scontrino. Invece in molti Paesi asiatici la mancia è molto meno comune e addirittura in Giappone viene considerata una palese scortesia nei confronti del ristoratore.

Ben radicata, invece, la cultura delle mance in quasi tutta Europa dove, in Francia o Germania, la “tip” varia solitamente tra il 5 e il 10% rispetto al totale del conto, mentre se si soggiorna in altre nazioni occidentali, nel vademecum di questa app viene consigliato di controllare se nel conto è già presente la mancia. Così come in tanti Paesi la mancia viene considerata un costo di servizio discrezionale. Ad esempio la mancia ai tassisti o alle guide turistiche, nella maggior parte dei Paesi occidentali, non è un atto dovuto.

La nuova app prende anche in considerazione le abitudini nei resort dove lasciare le mance, specialmente se si è acquistata una vacanza all inclusive.