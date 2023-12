Viaggiare sicuri, le 5 regole

del pool Farnesina-operatori

Avrebbe dovuto chiamarsi Give me Five, ma si è scelta l’opzione italiana “Dammi il cinque! Le 5 regole per Viaggiare Sicuri”. Si tratta dell’atteso “breviario” frutto dell’asse operatori-Farnesina. Ed è stato il ministro degli Esteri in persona, Antonio Tajani, ad annunciare nelle scorse ore l’imminente pubblicazione del documento frutto della collaborazione tra l’Unità di Crisi e le associazioni del turismo organizzato Astoi, Aidit, Assoviaggi, Fiavet, Fto e Maavi, “contenente – come sottolineato dal ministero stesso – importanti indicazioni per utilizzare consapevolmente i servizi della Farnesina”, anche in vista delle feste di Natale.

L’infografica riprende il claim e vede due mani battersi il cinque. Le regole sono così sintetizzate:

1. Dai sempre il tuo numero di telefono al tour operator/agenzia di viaggi per ogni necessità;

2. Consulta il sito ViaggiareSicuri per ogni informazione sul Paese che intendi visitare;

3. Registra il tuo viaggio sul portale DoveSiamoNelMondo;

4. Scarica la app “Viaggiare Sicuri” dell’Unità di Crisi della Farnesina;

5. Prima di sottoscrivere il contratto, valuta con attenzione tutti gli aspetti che lo regolano con il tuo agente di viaggi o tour operator.

Si tratta di cinque mosse di buon senso. Ma si tratta, innanzitutto, di una delle prime di comunicazione congiunte tra il turismo organizzato e il ministero degli Esteri, che per una volta mette nero su bianco la necessità di rivolgersi al trade per viaggiare, appunto, sicuri. Un grande risultato, frutto di anni di dialogo tra le principali sigle di settore – Astoi in testa – e il dicastero di riferimento per l’outgoing.

Sotto l’albero di Tajani anche la nuova app Unità di Crisi – Farnesina nata dalla collaborazione fra il ministero e l’agenzia di comunicazione Pixell, che permette di navigare con più facilità dai dispositivi Android, iOS e Windows Phone sulle piattaforme Dove siamo nel mondo e Viaggiare Sicuri.

“Con la nuova app – si legge nella nota ufficiale – sarà possibile potranno registrare i propri dati personali e quelli relativi al viaggio che intendono intraprendere sul sito dovesiamonelmondo.it e accedere alle informazioni presenti su viaggiaresicuri.it”.

I due siti, inoltre, sono stati rinnovati nella grafica e nei contenuti “per favorire scelte di viaggio consapevoli e responsabili in un contesto internazionale caratterizzato da crescenti fattori di rischio”: dalle guerre in Ucraina e in Israele alle possibili azioni di terrore, passando dalle catastrofi naturali esacerbate dai cambiamenti climatici.

Intanto, il canale YouTube di Palazzo Chigi ha diffuso uno spot con testimonial Alberto Angela che passa l’assist alla Farnesina invitando gli spettatori a seguire e registrarsi sui canali ministeriali per viaggiare in modo più consapevole e responsabile. Una campagna che sarà veicolata sulle rete Rai, dove – almeno per ora – non trova spazio il turismo organizzato.